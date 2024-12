Piastri vindt dat hij alles in huis heeft voor wereldtitel

Oscar Piastri kende dit jaar een goed seizoen in de Formule 1. De Australiër won zijn eerste races, en hij eindigde op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. De verwachtingen voor 2025 zijn hoog, en Piastri heeft er vertrouwen in dat hij kan meestrijden om de wereldtitel.

Piastri reed dit jaar zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Australiër reed rond als een ervaren rot, en hij maakte het zijn teamgenoot Lando Norris een aantal keren zeer lastig. Piastri kon echter niet meevechten om de wereldtitel, maar hij speelde wel een belangrijke rol bij de constructeurstitel van McLaren. Hij sloot het jaar af op de vierde plaats in het wereldkampioenschap.

Vertrouwen

De verwachtingen voor 2025 liggen hoog. Piastri heeft vertrouwen in een goed resultaat. In een interview met Motorsport.com reageert hij bevestigend als hij wordt gevraagd of hij vertrouwen heeft in het meedoen om de wereldtitel: "Ja, toch wel. Ik denk dat ik nog wel het een en ander te leren heb en kan verbeteren. Maar ik heb voor mijn gevoel nu wel het stadium bereikt dat ik op bepaalde dagen over bijna alles beschik wat daar voor nodig is. Ik weet alleen nog niet altijd alle puzzelstukjes op de juiste plek te laten vallen."

Samenkomen

Piastri heeft in ieder geval wel stappen gezet vergeleken met zijn debuutjaar 2023. De Australische coureur is daar goudeerlijk over: "Vorig jaar had ik het idee dat ik nog niet alles in huis had wat nodig is, dat ik nog wat dingen miste. Maar dit jaar heb ik het gevoel dat ik misschien niet over alles, maar toch wel zeker over een stuk meer beschik. Of het nu om racepace, kwalificatiesnelheid of het voeren van duels gaat, ik heb volgens mij op al die punten goede dingen laten zien dit jaar. Alles bij elkaar genomen ben ik dus erg tevreden." Hij weet wel wat nog beter kan: "Het enige wat nog nodig is dat alles wat vaker samenkomt. En het is nu eenmaal zo dat bepaalde dingen meer opvallen als je vooraan rijdt, in plaats van verder naar achteren in het veld. Maar ik heb voor mijn gevoel in elk geval alle tools die ik nodig heb. Het is nu gewoon zaak deze altijd te gebruiken."