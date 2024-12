Jos Verstappen eist veranderingen bij F1-stewards

De stewards zorgden dit jaar voor veel controverse in de Formule 1. De straffen waren vaak inconsistent, en bijvoorbeeld Max Verstappen werd vaak zwaar bestraft. Jos Verstappen stelt dat de stewards het allemaal niet meer weten, en dat er veranderingen door moeten worden gevoerd.

De straffen zorgden dit jaar voor veel twijfel en ergernis. Sommige straffen waren heel zwaar, terwijl er in andere gevallen geen straffen werden uitgedeeld voor soortgelijke acties. In de laatste races van het jaar waren de straffen bijvoorbeeld veel zwaarder, en werden er zelfs weer stop and go-penalty's uitgedeeld. De meest besproken straf van het jaar was die van Max Verstappen in Singapore, waar hij een taakstraf ontving voor het schelden in een persconferentie.

Fuck

Verstappens vader Jos is enorm kritisch op het functioneren van de stewards. De oud-coureur steekt zijn mening niet onder stoelen of banken als hij in een interview met Formule 1 Magazine wordt gevraagd naar de stewards: "Daar heb ik het ook met Domenicali wel over gehad. De stewards moeten gewoon consistent straffen. Voor iedereen hetzelfde. Niet de ene keer vijf seconden en de volgende keer tien seconden tijdstraf opleggen voor hetzelfde vergrijp. En waarom kreeg Max een taakstraf voor het woordje 'fuck' en een ander een geldboete? De stewards weten het allemaal niet meer. Ik denk dat er striktere regels moeten komen op dat gebied."

Vaste pool

Jos Verstappen weet ook wel wat er moet gebeuren. Hij heeft een plan in zijn hoofd voor hoe de stewards beter zouden kunnen fungeren: "Het zou helpen als er een vaste pool komt met stewards. En ook geen voormalig Formule 1-coureurs meer, maar gewoon mensen die minder afstand hebben en minder belangen, maar die tegelijkertijd ook snappen wat de sport inhoudt. Met iedere keer dezelfde stewards ga je ook meer dezelfde beslissingen krijgen. Meer consistentie dus, dat is gewoon beter. De FIA is aan zet. Daar moet men een stapje bij zetten qua professionaliteit."

FIFA

Het was dit jaar niet voor het eerst dat de stewards onder vuur lagen. Jos Verstappen is het eens met de bewering dat het raar is dat er in zo'n grote sport ogenschijnlijk willekeurige stewards worden neergezet: "Ja! Kies voor een pool met vaste stewards en betaal en waardeer ze goed. Nu krijgen ze een klein bedrag om bij een race te zijn en sommigen doen het, omdat ze het geld goed kunnen gebruiken. Maar ik denk dat je mensen moet zoeken die daar totaal niet afhankelijk van zijn. In het voetbal heb je FIA-scheidsrechters, die krijgen trainingen en cursussen en worden goed betaald. Dat moet in de Formule 1 natuurlijk ook. Op dit vlak kan de FIA veel leren van de FIFA."