Horner verdedigt Verstappen na kritiek: "Hij is als een terriër op je enkel"

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft dit seizoen zijn vierde wereldtitel op zijn naam geschreven. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, want hij moest het op de baan meermaals opnemen tegen Lando Norris. De twee vochten dan ook enkele harde duels uit en bepaalde acties kwamen de Nederlander op veel kritiek te staan. Christian Horner verdedigt zijn coureur en vergelijkt hem met een terriër.

Max Verstappen ging in 2022 en 2023 op zeer dominante wijze met de wereldtitel aan de haal. De Nederlander verbrak zo'n beetje alle records door in die periode 34 van de 46 Grands Prix te winnen en deze dominantie leek de Red Bull-rijder in 2024 een vervolg te kunnen geven. Verstappen won vier van de eerste vijf Grands Prix en er leek geen vuiltje aan de lucht, maar vanaf de Grand Prix van Miami ging het een stuk moeizamer voor de Nederlander en zijn team.

Red Bull begon namelijk steeds meer te worstelen met de RB20, terwijl de concurrentie steeds sterker werd. Vooral het team van McLaren zette een grote stap voorwaarts, waardoor Lando Norris en Oscar Piastri plots over de snelste auto op de grid beschikten. Norris kon zo Verstappen steeds vaker uitdagen en dit leidde ook geregeld tot gevechten op de baan.

De Nederlander en de Brit vochten harde duels uit in Oostenrijk, Austin en Mexico, en het ging geregeld mis. Op de Red Bull Ring botsten de twee met elkaar in gevecht om de leiding in race, en tijdens de andere twee races moest de wedstrijdleiding ingrijpen en straffen uitdelen aan beide rijders. Het kwam vooral Verstappen op veel kritiek te staan, vooral vanwege zijn acties in Mexico. Op het Autodrómo Hermanos Rodriguez duwde Verstappen Norris tweemaal van de baan en werd hard gestraft in de vorm van twee tijdstraffen van tien seconden.

Als Red Bull-teambaas Christian Horner bij TalkSPORT op die kritiek gewezen wordt en de vraag krijgt of Verstappen te stevig zijn positie verdedigt, wijst de Brit naar eerdere kampioenen. "Max is een taaie coureur en hij weet wat de regels zijn. En hij zal hard racen tegen alle grootheden, of het nu Senna of Schumacher, Hamilton was. Ze hebben allemaal dat soort kritiek in hun carrière gehad. En Max heeft een aura om zich heen dat hij een taaie, taaie operator is en dat hij nooit, nooit zal opgeven", stelt Horner, die Verstappen vergelijkt met een terrër. "Hij is als een terriër op je enkel. Hij zal gewoon nooit opgeven. En als je hem wilt passeren, zul je er heel, heel hard voor moeten werken."