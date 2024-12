Verstappen begrijpt kritiek vader Jos: "Hij had een beetje gelijk"

Max Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Het succes kwam niet vanzelf, want Red Bull kende dit jaar de nodige problemen. Jos Verstappen was regelmatig enorm kritisch op het team, en Max geeft nu toe dat zijn vader regelmatig gelijk had.

De problemen begonnen dit jaar met de ophef rondom teambaas Christian Horner. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar daar werd hij van vrijgesproken. Jos Verstappen was kritisch en haalde een aantal keren zeer hard uit. De voormalig Formule 1-coureur reageerde later in het seizoen ook fel toen duidelijk was dat Red Bull niet langer oppermachtig was in de sport.

Inzicht

Max Verstappen reageerde tijdens het seizoen niet direct op de harde woorden van zijn vader. Nu doet de viervoudig wereldkampioen dat wel bij Formule 1 Magazine: "Mijn vader heeft natuurlijk altijd het beste met me voor. Ik denk dat hij als één van de weinigen wel goed kan inschatten wat goed of slecht is voor mij, of voor het team. Niet iedereen snapt dat of heeft dat inzicht. Dan krijg je daar altijd ook een paar beetje domme commentaren op terug. Maar dat is verder prima, ook niet mijn probleem."

Gelijk

Verstappen is ook niet oneens met de harde kritiek van zijn vader Jos. De Red Bull-coureur stelt dat zijn vader meestal gelijk had: "Uiteindelijk had hij natuurlijk wel een beetje gelijk over wat er allemaal gebeurde. Een beetje veel, ja. Alleen willen heel veel mensen dat op dat moment natuurlijk niet horen. Het gaat mij daarbij om andere dingen, niet over wat hij over Christian Horner zei. De rest, zeg maar."