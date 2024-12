Bayer jubelt na komst Hadjar: "Bewijs dat Red Bull Junior Program werkt"

Red Bull-junior Isack Hadjar zal volgend jaar zijn debuutseizoen in de Formule 1 gaan afwerken. De Frans-Algerijnse coureur is namelijk de opvolger van Liam Lawson bij Visa Cash App Racing Bulls, waar hij de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda zal gaan worden. Volgens VCARB-CEO Peter Bayer is het een bewijs dat het concept van het Red Bull Junior Program werkt.

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het dan eindelijk officieel: Isack Hadjar rijdt volgend jaar in de Formule 1. De 20-jarige wordt de teamgenoot van Yuki Tsunoda bij VCARB en heeft daarmee de Formule 1-grid voor 2025 compleet gemaakt. De Franse-Algerijn maakt sinds 2022 onderdeel uit van het Red Bull Junior Team en kon meteen op steun rekenen van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die de destijds achttienjarige Hadjar 'de kleine Prost' noemde in een interview met Auto, Motor und Sport.

Hij mocht sindsdien meermaals een vrije training afwerken in de Formule 1 en streed dit jaar mee om de F2-titel. Deze moest hij uiteindelijk - nadat hij zijn motor liet afslaan - laten aan concurrent Gabriel Bortoleto. Toch mag hij nu de stap maken naar de Formule 1. Hadjar maakte namelijk veel indruk op de Red Bull-top en zal gaan racen voor VCARB. De CEO van het team uit Faenza is dolgelukkig met de komst van Hadjar en stelt dat zijn komst het bewijs is dat het red Bull Junior Program werkt.

"Allereerst moeten we Liam feliciteren met zijn stap naar Oracle Red Bull Racing", zo begint de Oostenrijker in het persbericht van VCARB. "Als zusterteam en als broedplaats voor Formule 1-talent is ons strategische doel om onze coureurs aan te moedigen en op te voeden ter voorbereiding op deze volgende stap. De stap van Liam en de komst van Isack bij VCARB, is het bewijs van onze jarenlange toewijding om de beste jonge coureurs in de motorsport te ontwikkelen, evenals een bewijs dat het concept van het Red Bull Junior Program werkt. Een jongere coureur hebben, ondersteunt onze missie om een ​​jonger publiek aan te spreken, dus we kijken ernaar uit om nieuwe en bestaande fans mee te nemen op onze reis."