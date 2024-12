De Formule 1-coureurs van 2024: Daniel Ricciardo, droom is voorbij

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel acht: Daniel Ricciardo, het vertrek van de eeuwige glimlach.

Naam: Daniel Ricciardo (Australië, 1 juli 1989)

Eindklassering 2024: Zeventiende

WK-punten: 12

Beste klassering: Achtste (Canada)

Eind 2022 leek het erop dat het Formule 1-avontuur er voor Daniel Ricciardo op zat. De populaire Australiër met de eeuwige glimlach vertrok bij McLaren, maar hij kreeg een reddingsboei toegeworpen van zijn oude vrienden van Red Bull. Na een half jaartje aan de zijlijn mocht hij instappen bij het toenmalige AlphaTauri. Ricciardo maakte weinig indruk, maar kreeg toch een stoeltje voor dit jaar, bij het team dat inmiddels VCARB heet. De ervaren Ricciardo paste niet bij de filosofie van het team, maar Red Bull had grootste plannen met hem.

Men hoopte dat Ricciardo zijn oude topvorm weer zou hervinden. Als dat zou lukken, dan had hij in beeld kunnen komen voor een sensationele terugkeer bij Red Bull. Het populaire komische duo Verstappen-Ricciardo zou dan in ere worden hersteld. De meeste dromen blijken echter nog steeds bedrog te zijn, want het plannetje mislukte. Ricciardo’s oude vorm bleek onvindbaar te zijn, en al snel werd duidelijk dat promotie er zeker niet in zat.

Geruchten

Al vroeg in het seizoen gingen er verhalen rond dat Ricciardo zou worden vervangen door Liam Lawson. Red Bull-adviseur Helmut Marko bleef geheimzinnig doen, hij wilde niets ontkennen. Ricciardo begon het seizoen met drie nulscores in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië. Hij wist zijn teamgenoot Yuki Tsunoda daarin één keer te verslaan, maar de Japanner wist wél punten te scoren.

De druk stond er al snel op bij Ricciardo, en dat nam niet af na twee uitvalbeurten in Japan en China. Hij kon weinig aan die momenten doen, maar toch werd het zaak om te scoren. In Miami waren alle ogen gericht op zijn felgekleurde VCARB. In de sprintrace schitterde hij als vanouds, en kwam hij als vierde over de streep. Hij kon die vorm niet vasthouden, en in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de achttiende tijd. Een puntloze race volgde, en de twijfel bleef bestaan.

Felle reactie

Ricciardo was nog altijd enorm populair, maar zijn prestaties op de baan waren ondermaats. Na een aantal frustrerende races begon de kritiek aan te zwellen. Jacques Villeneuve stak zijn mening niet onder stoelen of banken, en hij vroeg zich in Canada af wat Ricciardo nog in de Formule 1 deed. De Honey Badger reageerde als door een wesp gestoken, en hij gaf antwoord op de baan. Hij kwam op een puike achtste plaats over de streep, maar dit gaf hem geen garantie voor de toekomst.

Tranen

Na de Canadese Grand Prix scoorde Ricciardo nog maar drie WK-punten, en bleef hij elke race hangen in het middenveld. De droom van een comeback naar Red Bull bleek enkel een droom te zijn, zijn resultaten waren simpelweg niet goed genoeg te zijn. Bij Red Bull wist men dat ook, en voorafgaand het raceweekend in Singapore gingen er veel wilde geruchten rond. Er werd gesteld dat hij daar zijn laatste race zou rijden, maar zekerheid was er niet. Na de race op zondag was die zekerheid er wel. Met tranen in zijn ogen stond Ricciardo de media te woord. Bij VCARB kreeg hij een erehaag, maar bizar genoeg werd er niets gecommuniceerd door het team. Dagenlang bleef Ricciardo bungelen boven de rand van de afgrond, waarna Liam Lawson werd aangekondigd als zijn vervanger. In Singapore nam Ricciardo afscheid met de snelste ronde. Het was een beloning voor al zijn harde werk. De bekendste glimlach uit de Formule 1 is verdwenen, en het lijkt erop dat deze niet meer terugkeert.

Waar de toekomst van Ricciardo ligt, is niet bekend. In de afgelopen maanden bleef hij vooral onder de radar. Hij genoot van het leven, al werd hij wel gelinkt aan het project van Cadillac. Lachend liet hij aan fans weten dat hij hier geen zin in heeft. De droom is voorbij, het echte leven is begonnen.