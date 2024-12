Horner bedankt Perez: "Heeft bewezen een buitengewone teamspeler te zijn"

Het zat er al even aan te komen, maar nu is de kogel dan eindelijk door de kerk: Sergio Perez vertrekt bij het team van Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner heeft in zijn laatste woorden niets anders over dan lof voor de Mexicaan.

Red Bull Racing heeft Sergio Perez aan de kant geschoven voor volgend jaar. De Mexicaan begon het seizoen nog naar behoren met vier podiumplaatsen in de eerste vijf Grands Prix en werd daarvoor beloond met een contractverlenging, waardoor hij tot en met 2026 onder contract zou staan bij de Oostenrijkse formatie. Daarna ging de man uit Guadalajara echter steeds slechter presteren. Zo stond hij na de vijfde race van het jaar in China niet meer op het podium, scoorde hij sinds de zomerstop slechts 21 punten en eindigde hij dit seizoen op een teleurstellende achtste positie in het kampioenschap - 285 punten achter teamgenoot Max Verstappen.

Het zat er dan ook al een tijdje aan te komen dat Perez Red Bull zou moeten verlaten en dat is nu dan ook officieel bevestigd door de Mexicaan, die vijf races won voor het team uit Milton Keynes. In het officiële persbericht van Red Bull Racing bedankt teambaas Christian Horner de zesvoudig Grand Prix-winnaar voor de afgelopen vier seizoenen.

"Ik wil Checo bedanken voor alles wat hij de afgelopen vier seizoenen voor Oracle Red Bull Racing heeft gedaan", zo begint de Brit. "Vanaf het moment dat hij in 2021 aan de slag ging, heeft hij bewezen een buitengewone teamspeler te zijn. Hij heeft ons geholpen aan twee constructeurstitels en aan onze eerste 1-2-finish in het rijderskampioenschap. Zijn vijf overwinningen, allemaal op stratencircuits, waren ook een spectaculair teken van zijn vastberadenheid om altijd tot het uiterste te gaan. Hoewel Checo volgend seizoen niet voor het team zal racen, zal hij altijd een extreem populair teamlid zijn en een waardevol onderdeel van onze geschiedenis. Bedankt, Checo."