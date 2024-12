'Belangrijke engineer verlaat team rondom Verstappen'

Het lijkt erop dat er weer een belangrijke naam iets anders gaat doen bij het team van Red Bull Racing. Ditmaal gaat het om Michael Mannning, hij speelt een belangrijke rol bij het team rondom Max Verstappen. Daarmee vertrekt er weer een belangrijke naam bij het team rondom Verstappen.

Manning werkt al sinds 2016 samen met Verstappen bij het team van Red Bull. Hij speelt een belangrijke rol bij de races van Verstappen, want hij is de zogenaamde control engineer. Vanuit deze functie is hij verantwoordelijk voor de starts van de Nederlandse coureur. Volgens De Telegraaf gaat Manning nu zijn functie verlaten, en daarmee vertrekt er weer een belangrijke naam in het team rondom Verstappen.

Eerder dit jaar vertrokken onder meer Adrian Newey en Jonathan Wheatley bij Red Bull. Het zijn flinke verliezen, en nu gaat dus ook Manning weg. Volgens De Telegraaf heeft Manning aangegeven dat hij een grote functie wil. Hij zou intern hebben aangegeven dat hij niet meer bij alle races aanwezig wil zijn. Er zou nu worden gezocht naar een andere functie voor hem. Hij gaat dus niet helemaal weg bij Red Bull, maar hij verlaat wel zijn huidige, belangrijke functie. Het is nog niet bekend wie zijn functie nu gaat overnemen.