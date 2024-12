Steiner wijst favoriet aan voor 2025: "Zit allemaal zo dicht op elkaar"

Het Formule 1-seizoen was dit jaar zeer spannend. De verschillen werden steeds kleiner, maar Max Verstappen werd wel al redelijk vroeg wereldkampioen. Günther Steiner verwacht volgend jaar ook een spannend seizoen, en hij denkt dat McLaren het het best voor elkaar heeft.

McLaren greep dit jaar de constructeurstitel. Vooral in de tweede seizoenshelft presteerde renstal uit Woking zeer sterk. Red Bull moest het vooral hebben van Max Verstappen, maar ze zetten aan het einde van het jaar wel weer grote stappen. Bij Mercedes baalde men van de prestaties, maar in Las Vegas waren ze veel sneller dan de rest van het veld. Ook Ferrari kende een goed jaar, en daar heeft men veel vertrouwen in 2025.

Het is dan ook lastig om te voorspellen wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner deelt die mening. In de Red Flags Podcast probeert hij een favoriet aan te wijzen voor volgend jaar: "Ze zitten allemaal zo dicht op elkaar. Het is dus echt heel moeilijk om te zeggen wie het beste uit de verf gaat komen. Ik denk dat McLaren het wel echt goed voor elkaar heeft met deze auto. Ze snappen hun auto, waardoor ze echt op elk circuit goed gaan. Ferrari was meer op en af dit jaar. Op sommige circuits waren ze echt heel snel, maar McLaren zat er eigenlijk op elk circuit goed bij. Behalve in Vegas, daar gingen ze echt niet goed, maar dat waren uitzonderlijke omstandigheden."