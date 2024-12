Marko looft Verstappen en slaat terug naar Britse media

Max Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Bij Red Bull zijn ze heel erg tevreden met hem, en Helmut Marko weet precies wat het sleutelmoment was in de titelstrijd. De Oostenrijker haalt ook nog eventjes uit naar de Engelse media.

Verstappen moest dit jaar hard werken om zijn titel te prolongeren. Zijn team Red Bull was de dominantie kwijtgeraakt, en dat zorgde ervoor dat Verstappen het moest opnemen tegen veel concurrenten. Vooral in de zomer had hij het zwaar, maar Verstappen bleef het meeste uit zijn auto halen. In de regen in Brazilië won Verstappen de race, om een aantal raceweekenden later zijn titel te prolongeren in Las Vegas.

Brazilië

Red Bull-adviseur Helmut Marko was blij met de kracht van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur wijst het sleutelmoment aan in zijn column voor Speedweek: "In Brazilië liet hij op de natte baan zien wat hij kan onder de moeilijkste omstandigheden. Dat was een meesterwerk, want het ging om de titel en de druk was groot. In 2016 zette hij op Interlagos onder vergelijkbare omstandigheden al een goede prestatie neer, maar toen maakte hij een paar fouten. Deze keer maakte hij geen fouten, en dat laat zien hoe sterk zijn zenuwen zijn. De zeventien snelste rondes die hij reed, waren een psychologische vernedering voor de concurrentie. Hij overtrof iedereen en bewees weer waarom hij de beste is in deze sport."

Engelse media

Volgens Marko is het voor Verstappen en Red Bull de topprioriteit om te laten zien dat hij de beste is. De titels zijn belangrijk, en volgens Marko doet de rest er niet toe: "Het interesseert ons niet wat de beoordelingen van journalisten zijn, of hoe populair we ook zijn. De wereldtitel wordt toegekend op basis van punten, en dat spreekt in het voordeel van Max. Is is waar dat er geen sprake is van een objectief evenwicht, vooral niet in de Engelse media. Ik denk dat het fenomeen ook een rol speelt, degene die als nieuwe, potentiële ster op het podium komt, geniet altijd meer sympathie dan de gevestigde kampioen. Maar het maakt Max niets uit, hij zegt altijd wat hij denkt en toont zijn emoties, ik denk dat dat goed is."