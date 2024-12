Marko reageert op Perez-geruchten: "Complete onzin"

Het team van Red Bull Racing heeft nog altijd geen nieuws gedeeld over de toekomst van Sergio Perez. De Mexicaan lijkt te moeten vrezen voor zijn zitje, maar er is nog geen duidelijkheid. Helmut Marko belooft in de komende dagen met nieuws te komen, maar hij noemt verhalen over afkoopsommen onzin.

De toekomst van Perez bij Red Bull is allerminst zeker. De Mexicaanse coureur beleefde dit jaar een rampzalig seizoen, en de kans is groot dat Red Bull hem vervangt door Liam Lawson of Yuki Tsunoda. Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull, en dat zou ervoor zorgen dat het lastig wordt om hem aan de kant te schuiven. Er gaan veel geruchten rond over de onderhandelingen, zo wordt er gesproken over een reusachtige afkoopsom.

Red Bull-adviseur Helmut Marko hielp zijn lippen in de afgelopen dagen stijf op elkaar. De Oostenrijker heeft de geruchten echter ook gelezen. Hij komt nu in zijn column voor Speedweek met een update over de rijderssituatie bij Red Bull: "Nieuws over hoe ons coureurskoppel er volgend jaar uit zal zien, maken we in de komende dagen bekend. Er wordt veel gespeculeerd en er worden bedragen voor mogelijke afkoopsommen genoemd, wat echt complete onzin is." Marko laat verder niets los over Perez.