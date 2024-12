Leclerc heeft duidelijk doel voor 2025: "Wil eindelijk die titel eens pakken"

Charles Leclerc kon zich dit seizoen niet mengen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1, maar hij wil alles op alles zetten om dat volgend jaar wel voor elkaar te krijgen.

Ferrari-coureur Charles Leclerc kende een zeer wisselvallig Formule 1-seizoen. De Monegask begon erg sterk; hij finishte tijdens de eerste acht Grands Prix telkens in de top vier en won zijn thuisrace in Monaco, maar daarna kwamen hij en zijn team in een vormdip terecht. Dit had alles te maken met de nieuwe vloer die Ferrari in Barcelona op de SF-24 had gemonteerd. Deze moest een aantal tienden aan tijdwinst opleveren, maar bracht juist enorme stuiterproblemen met zich mee, wat ten kosten ging van de prestaties van de Scuderia. Hierdoor scoorde Leclerc tijdens de zes races voor de zomerstop nog slechts 39 punten.

Na de zomerstop was het echter een compleet ander verhaal. Ferrari had de problemen eindelijk opgelost en het team kon na de zomerstop eindelijk weer meestrijden om de pole positions, overwinningen en podiumplaatsen. Daar maakte de man uit Monte Carlo goed gebruik van. Hij won in Monza en Austin, stond zeven keer op het podium in tien races en pakte de meeste punten van alle rijders sinds de zomerbreak (179).

Teleurstelling

Het was niet genoeg om nog mee te kunnen doen om de wereldtitel bij de rijders, maar zijn enorme puntenaantal zorgde er wel mede voor dat Ferrari nog in de strijd was om de constructeurstitel. Tijdens de laatste race moesten ze dan wel 21 punten goedmaken op McLaren en dat lukte helaas voor de Scuderia niet. Hier is de Monegask een kleine week later nog steeds flink teleurgesteld over. "Ik ben nog steeds teleurgesteld vanwege de laatste race. We hebben tot en met de laatste race met McLaren gevochten om de constructeurstitel, maar ze hebben het over een heel seizoen simpelweg beter gedaan en daarom verdienen ze de titel ook", stelde de achtvoudig Grand Prix-winnaar op het FIA-gala.

"Ik heb een aantal dromen uit laten komen"

Ondanks het feit dat Leclerc teleurgesteld is vanwege zijn derde plek in het kampioenschap en het niet winnen van de constructeurstitel met zijn team, heeft hij dit jaar naar eigen zeggen wel wat dromen waar kunnen maken. "Het was een erg lang seizoen, maar ik heb een aantal van mijn dromen uit laten komen. Het hoogtepunt was natuurlijk het winnen van mijn thuisrace in Monaco. Ik ben daar natuurlijk opgegroeid en had de droom om ooit Ferrari-coureur te worden. Het is ook de plek waar mijn passie voor motorsport is ontstaan. Om dan in Monaco te winnen, is erg bijzonder, net als het winnen van de race in Monza. Een andere droom die ietwat onverwacht uitkwam, was dat ik samen met mijn jongere broer [Arthur Leclerc, red.] mocht rijden tijdens VT1 in Abu Dhabi. Dat was een erg speciaal moment voor onze familie."

Wereldtitel

De sterke tweede seizoenshelft heeft in ieder geval voor vertrouwen gezorgd bij de Monegaskische coureur. Hij heeft dan ook een duidelijk doel voor 2025. "Al met al, hebben we veel positieve momenten meegemaakt tijdens dit seizoen, maar we willen niet tweede of derde worden, we willen winnen", vertelt Leclerc. "De tweede helft van het seizoen was heel positief voor het team. Ik kijk erg uit naar volgend jaar en dan ga ik proberen om die titel eindelijk eens pakken."