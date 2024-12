Wolff stelt doel voor 2025 niet bij na wisselvallig jaar: "Willen voor wereldtitels vechten"

Mercedes kende een zeer wisselvallig Formule 1-seizoen 2024. Het team worstelde opnieuw met de bolide, maar wist wel viermaal een zege te behalen. Hierdoor zat er niet meer in dan een vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ondanks het lastige jaar stelt teambaas Toto Wolff zijn doel niet bij, want wereldtitels winnen blijft het doel.

Het team van Mercedes beleefde in 2024 een zeer wisselvallig F1-seizoen. De Silver Arrows stonden na zes Grand Prix-weekenden op slechts 64 punten, wat de slechtste seizoenstart van Mercedes betekende sinds 2012. Ook in de twee daaropvolgende raceweekenden - in Imola en Monaco - werden er geen podiumplaatsen gepakt, waardoor de formatie uit Brackley na een derde van het seizoen nog altijd geen podium had gepakt. Maar het weekend in Monaco had wel voor vertrouwen gezorgd. De nieuwe voorvleugel werkte namelijk goed en met nog wat updates in Canada erbij zorgde dat voor een ommekeer.

Mercedes deed namelijk weer wekelijks mee om de pole positions, overwinningen en podiumplaatsen. Tijdens de zes weekenden voor de winterstop werden er drie races gewonnen en zes podiumplaatsen behaald. Mercedes kondigde zelfs nieuwe updates aan voor na de zomerstop, omdat ze niet stil wilden blijven zitten en de lat nog hoger wilden leggen, maar dit pakte averechts uit. De nieuwe vloer, die tijdwinst moest opleveren, zorgde echter voor onbalans, waardoor Russell en Hamilton steeds meer begonnen te worstelen en de prestaties van Mercedes achteruit gingen.

Vloer zorgt voor problemen

De Duitse renstal voerde meerdere tests uit, maar er kwam maar geen verbetering. De eerste zeven races na de zomerstop stond Mercedes alleen met wat geluk met Russell op het podium in Bakoe - doordat Perez en Sainz een ronde voor het einde samen de betonnen muur indoken - maar verder was de W15 niet snel genoeg om mee te kunnen strijden voorin. Eind november zegevierden de Zilverpijlen pas weer in Las Vegas, waar ze door de koude omstandigheden - waaronder de W15 tot leven komt - een zeer dominant 1-2'tje behaalden. Maar tijdens de laatste twee weekenden kwam de formatie uit Brackley opnieuw veel tekort om mee te kunnen strijden om de winst.

Mercedes sluit het jaar, ondanks vier overwinningen, daardoor af op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Dit is de laagste eindklassering van Mercedes in het kampioenschap voor de teams sinds 2012, toen eindigden de Silver Arrows op P5. De vierde plaats is vooral te danken aan de enorme wisselvalligheid in 2024.

Wereldtitel

Ondanks het feit dat de W15 momenteel veel tekortkomt ten opzichte van Ferrari, McLaren en Red Bull, blijft het doel voor 2025 de wereldtitel. "In 2025 hebben we dezelfde regels als nu. Als je voor overwinningen kunt vechten, dan wil je ook voor wereldtitels vechten", vertelt Wolff tegenover Auto, Motor und Sport. Dan zal Mercedes met de W16 wel een enorme stap voorwaarts moeten zetten en zullen de zwakke punten aangepakt moeten worden. De achtvoudig constructeurskampioen hebben in ieder geval meer tijd in de windtunnel dan de concurrenten van Ferrari, McLaren en Red Bull doordat ze lager dan die drie renstallen zijn geëindigd in het kampioenschap. Wolff kijkt er echter niet op die manier naar. "Meer windtunneltijd is altijd nuttig, maar als we naar McLaren kijken, hebben ze gewoon beter technisch werk geleverd. Dit laat zien dat McLaren de maatstaf is in de Formule 1 en dat het voor ons niet om de motor gaat."