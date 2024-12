Algemene vergadering FIA akkoord met regelwijziging, meer macht voor FIA-president

De algemene vergadering van de FIA is akkoord gegaan met een opvallende regelwijziging. Door deze wijziging kan de leiding van de autosportfederatie niet meer ter verantwoording worden geroepen voor slecht bestuur, wat betekent dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Senaatsvoorzitter Carmelo Sanz de Barros meer macht krijgen.

De FIA is al een aantal dagen in Rwanda aanwezig. In aanloop naar het FIA-gala dat vanavond op het programma staat, worden er ook belangrijke beslissingen genomen tijdens enkele vergaderingen. Zo kwam donderdag de World Motorsport Council van de FIA samen. Daar werden de aanpassingen aan de F1-reglementen voor 2026 en enkele wijzigingen aan de reglementen voor volgend jaar goedgekeurd. En dan stond er vandaag nog een belangrijke algemene vergadering op het programma.

Meer macht Ben Sulayem en Sanz de Barros

Tijdens die vergadering zijn de leden akkoord gegaan met enkele wijzigingen in de statuten die van invloed zijn op de rol van de ethische en auditcommissie van de FIA. Dat de autosportbond met deze opvallende wijziging bezig was, werd vorige maand al gemeld door de BBC, maar nu is de aanpassing van de statuten dus definitief goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Senaatsvoorzitter Carmelo Sanz de Barros meer macht krijgen.

De auditcommissie kon namelijk een onafhankelijk onderzoek doen naar financiële kwesties, maar die bevoegdheid heeft het nu niet meer. Alleen als de voorzitter van de senaat daarom vraagt kan de auditcommissie ingezet worden. Daarnaast zorgt de regelwijziging ervoor dat de verantwoordelijkheden van de Compliance Officer - die moet toezien op goed bestuur van de FIA - worden overgedragen aan Ben Sulayem en Carmelo Sanz de Barros.

Redenen voor wijziging statuten

De FIA laat in een verklaring aan Motorsport.com weten waarom ze de regelwijzigingen hebben doorgevoerd met betrekking tot de ethische commissie. "Ten eerste om de onafhankelijkheid van de ethische commissie te behouden en te vergroten door de betrokkenheid van de FIA-administratie bij de werking ervan te verminderen. Ten tweede, als gevolg van het voortdurend lekken naar de media van vertrouwelijk materiaal, met inbegrip van de verslagen van de ethische commissie, wordt nu voorgesteld dat de verspreiding van elk verslag van de ethische commissie zal worden beperkt. Dit belet de president of de voorzitter van de senaat niet om Senaatsleden of andere leden van de FIA of haar personeel te betrekken bij het bespreken of uitvoeren van aanbevelingen van de ethische commissie."

Over de wijzigingen met betrekking tot de auditcommissie zegt de FIA het volgende: "Het doel van de wijzigingen is om te verduidelijken dat de auditcommissie een adviesorgaan van de senaat is en dat zij zal opereren binnen de grenzen van de FIA-statuten. De voorgestelde wijzigingen verduidelijken alleen dat de auditcommissie een ondersteunend orgaan is voor de senaat en dat het interne reglement van de auditcommissie in de toekomst zal worden goedgekeurd door de senaat."

Ethische kwesties onderzocht

Het zijn opvallende regelwijzigingen, want Ben Sulayem lag eerder dit jaar onder vuur vanwege ethische en financiële kwesties. Begin dit jaar werd er onderzoek gedaan naar inmenging van de FIA-president bij een aantal Grands Prix. Zo meldde de BBC dat Ben Sulayem de uitslag van de Grand Prix in Saoedi-Arabië van 2023 probeerde te beïnvloeden. Hij zou de tijdstraf van Fernando Alonso ongedaan hebben gemaakt, waardoor hij zijn derde plek toch mocht behouden. Bovendien zou hij geprobeerd hebben om de GP van Las Vegas niet door te laten gaan. Hij zou geweigerd hebben om een licentie af te geven, vanwege de machtsstrijd tussen de FIA en de FOM. Uiteindelijk werd Ben Sulayem na een onderzoek van de onafhankelijke ethische commissie vrijgesproken, omdat er een gebrek was aan bewijs.

Compliance officer Paolo Basarri stelde een rapport op naar aanleidingen van de beschuldigingen aan het adres van de FIA-president, maar werd vervolgens, zo meldde de BBC, in november ontslagen door Ben Sulayem, die het vertrouwen in hem zou hebben verloren.

Kritiek op acties FIA

Door de regelwijzigingen mag de compliance officer nu niet meer mag rapporteren aan de auditcommissie, waardoor de leiding van de FIA moeilijk ter verantwoording kan worden geroepen. Dit heeft ook David Richards, de vertegenwoordiger van de World Motorsport Council van de FIA, door. Hij gaf tegenover The Race aan dat hij erg bezorgd was en hoopte dat de mensen binnen de autosportfederatie zich zouden beseffen dat het niet de juiste weg was om in te slaan. Daar hebben ze bij de FIA echter niet naar geluisterd.