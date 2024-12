Jordan hekelt gedrag Russell in vete met Verstappen: "Coureur moet soms zijn bek houden"

Max Verstappen en George Russell liggen sinds het incident tijdens de Grand Prix van Qatar met elkaar in de clinch. De twee rijders haalden uit naar elkaar en hekelden het gedrag van elkaar tijdens de meeting bij de stewards. Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan wil geen kant kiezen in het conflict, maar gaf toe dat hij het gedrag van Russell hekelt.

Red Bull-coureur Max Verstappen en Mercedes-rijder George Russell kunnen het sinds de kwalificatie in Qatar niet bepaald goed vinden met elkaar. De twee coureurs kwamen elkaar tijdens hun opwarmronde voor de laatste run in Q3 tegen, waarbij de Brit bijna achterop de RB20 van de Nederlander knalde. Beide mannen werd vanwege het incident op het matje geroepen en mochten hun verhaal doen bij de stewards, die besloten om Nederlander één plaats gridstraf te geven.

De 27-jarige Red Bull-coureur stelde dat de straf belachelijk was, maar was vooral niet te spreken over het gedrag van Russell. Verstappen beweerde namelijk dat de Brit er bij de stewards alles aan had gedaan om de Nederlander een straf te bezorgen en stelde dat hij het respect voor Russell was verloren. De Britse Mercedes-coureur besloot tijdens de mediadag in Abu Dhabi in de tegenaanval te gaan. De man uit King's Lynn beweerde dat de Nederlander had gedreigd om hem op zijn kop in de muur te zetten bij de start van de race en stelde dat Verstappen bij de stewards liep te schelden. Dat laatste werd tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi meteen naar het rijk der fabelen verwezen door Sky Sports-commentator David Croft. Volgens zijn informatie heeft Verstappen geen gebruik gemaakt van grof taalgebruik bij de stewards. De viervoudig wereldkampioen ontkende bovendien alles wat Russell gezegd had en noemde de Brit daarna een 'loser' en een 'matennaaier'.

"Waarom moest George dat zo nodig veranderen?"

De ruzie tussen de twee rijders werd in Abu Dhabi al veelvuldig besproken, maar momenteel heeft men het er nog steeds over. Zo bespraken David Coulthard en Eddie Jordan het conflict tussen Verstappen en Russell ook in hun podcast Formula for Success. De 76-jarige Ier, die onthulde ernstig ziek te zijn, haalde uit naar het gedrag van Russell.

"Wanneer ik naar de kamer van de stewards ga en ik lieg alles bij elkaar tegenover de stewards, in de hoop dat ze me misschien gaan geloven of dat ik goed bewijs heb - wat ik zelden had, maar dan zou ik me overal doorheen bluffen - dan verwacht ik dat een coureur soms zijn fucking bek houdt, want het zijn zijn zaken niet", zo hekelt Jordan het gedrag van de Mercedes-rijder. "Hij moet er zijn als een getuige. Waarom moest George dat zo nodig veranderen? Dat is de taak van een teambaas of teameigenaar. Ik ben er zeker van dat Red Bull het onder controle had. Kennelijk voelde George de noodzaak om te praten. Ik kies geen kant, want ik ben er zeker van dat Max dát heeft gezegd", zo lijkt de voormalig teambaas te doelen op het vermeende dreigement van Verstappen dat hij Russell op zijn koop in de muur zou zetten bij de start.

"Ik denk soms aan mijn dagen in de Formule 3", vervolgt de Ier. "Hoe vaak heb je tegen mensen gezegd: 'Als je in de fucking buurt komt, maak ik je af?' Ik heb het tegen honderden mensen gezegd, dus het is gemeenschappelijke taal onder coureurs. Je moet je laten gelden om te laten zien dat je het meent wanneer iemand begint te dollen."

Gemiste kans

Vervolgens haalt Jordan ook het jaarlijkse diner van de rijders aan. Russell ging daar volgens de BBC niet naast Verstappen zitten, wat de iconische teambaas een gemiste kans vindt. "Ik geef onze luisteraars een inkijkje. Mercedes was laat, dus de coureurs besloten om een klein spelletje met George te spelen. Ze bezetten alle stoelen, met één vrije stoel naast Max. Toen George binnenkwam, realiseerde hij zich dat hij een stoot had gekregen. Hij had geen zin in randzaken en dacht: 'Dit is gênant. What the fuck moet ik nu doen?' En wat doet hij? Hij gaat weg, terwijl het een mooie kans was om naast Max te zitten en te zeggen dat ze zich eroverheen moesten zetten, omdat het te veel werd. Nee, hij pakt de stoel en loopt om de hele tafel heen om bij Lewis Hamilton te gaan zitten. Ik denk dat het een gemiste kans was. Ik zou zeggen: George, Max, in godsnaam, we hebben dit niet nodig. Schud handen, drink een biertje, lach erom en ga verder. Dat is mijn advies."