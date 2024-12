"FIA voert kleine aanpassingen aan F1-reglement 2025 door"

De FIA meldde gisteren dat de aanpassingen aan het Formule 1-reglement van 2026 zijn goedgekeurd tijdens de vergadering van de World Motorsport Council. Tijdens diezelfde vergadering werden er echter ook een aantal aanpassingen aan het reglement voor 2025 goedgekeurd.

Zo werd er groen licht gegeven voor de cooling kit voor 2025. Dit onderwerp is sinds de Grand Prix van Qatar een groot thema in de Formule 1. Veel coureurs werden tijdens en/of na de race niet lekker door de extreme hitte en men vond dan ook dat er iets moest gebeuren om de rijders hierbij te kunnen helpen. De World Motorsport Council van FIA is daarom op de donderdag in Rwanda akkoord gegaan met de komst van een koelsysteem voor de coureurs. Volgens de nieuwe regels kan de wedstrijdleider de zogenoemde 'heat hazard-regel' in werking laten treden gedurende een weekend, waardoor de teams hun rijders verplicht moeten uitrusten met een koelsysteem. Deze regel treedt sowieso in werking als de weerradars van de FIA meer dan 30 graden Celsius voorspellen. Als deze regel gedurende een weekend in werking treedt, dan zal het minimumgewicht van de bolides voor het hele weekend met vijf kilogram verhoogd worden, omdat de rijders met zo'n cooling kit meer zullen wegen.

Achtervleugels

Ook is er een aanpassing gemaakt aan de reglementen wat betreft de achtervleugels. Vermoedelijk heeft dit te maken met de 'mini-DRS' van McLaren. Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan werd namelijk duidelijk dat de achtervleugel van de McLaren-bolide doorboog, waardoor de hoek van de beweegbare flap (het bovenste deel van de achtervleugel) aanzienlijk afnam. Dit zorgde ervoor dat wanneer de DRS van de MCL38 dicht bleef, de onderrand van de beweegbare flap licht naar boven ging, waardoor er een soort vouw ontstond. Zo ontstond er - zonder dat er gebruik werd gemaakt van het DRS-systeem - een gleuf in de achtervleugel van het team uit Woking, waardoor ze meer snelheid op de rechte stukken konden winnen. Uiteindelijk moest McLaren al haar achtervleugels aanpassen van de FIA, omdat ze volgens de autosportfederatie niet in de geest van de technische reglementen waren.

Al is het niet gek dat er een gleuf in de achtervleugel van McLaren zat, want dat is bij alle teams het geval. Deze is zelfs verplicht, omdat het onderdeel anders niet werkt. Deze minimale opening mocht voorheen tien tot vijftien millimeter zijn, maar het World Motorsport Council heeft nu besloten dat deze nog maar 9,4 tot 13 millimeter mag zijn. Ook is er een aanpassing gemaakt aan de afmeting bij DRS open. Wanneer de DRS open was, mocht de opening in de achtervleugel tussen de 10 en 85 millimeter liggen, maar dat is nu veranderd naar tussen de 9,4 en 85 millimeter.

DRS-modi

Bovendien heeft de FIA de regels omtrent de DRS-modi aangepast. Er mogen nu nog maar twee standen zijn, en nadat een rijder de DRS heeft gebruikt, moet de achtervleugel weer precies in dezelfde stand komen te staan als voor het activeren van de DRS.