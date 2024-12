FIA deelt beelden aangepast 2026-concept

Autosportfederatie FIA heeft nieuwe beelden van het concept voor 2026 naar buiten gebracht. Tijdens de vergadering van het World Motor Sport Council zijn enkele aanpassingen aan het reglement goedgekeurd. De FIA deelt een nieuwe foto, al lijken de veranderingen minimaal te zijn.

Voorafgaand het FIA-gala vergaderde het World Motor Sport Council in de Rwandese hoofdstad Kigali. Daar werden meerdere zaken goedgekeurd. Ook de voorgestelde wijzigingen aan de reglementen van de Formule 1 werden goedgekeurd. Zo werd er groen licht gegeven voor de cooling kit voor 2025. Daarnaast werden de plannen voor het genderneutraal maken van de taal in de sportieve reglementen goedgekeurd.

De FIA laat weten dat de technische regels voor 2026 zijn verbeterd, zonder precies te laten weten wat ze hebben veranderd. Tezamen met de gewijzigde regels heeft de FIA ook beelden gedeeld van het hernieuwde concept voor 2026. Afgelopen zomer werden de eerste beelden van dit concept al gedeeld met de rest van de wereld. De FIA deelt nu een viertal nieuwe foto's. Wat vooral opvalt is dat de achtervleugel er iets anders uitziet dan bij het eerder onthulde concept. De teams mogen vanaf 1 januari 2025 beginnen met het werken aan de aerodynamica voor 2026.

The FIA World Motor Sport Council has approved a refined version of the 2026 FIA Formula 1 concept. #FIA #F1 pic.twitter.com/Epn7kfdbgC