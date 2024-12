FIA-president begrijpt stewards-voorstel: "Hebben we het geld niet voor"

Het ging dit jaar in de Formule 1 veelvuldig over de beslissingen van de stewards. De coureurs willen verandering zien, en er werd onder meer geopperd om te kiezen voor professionele permanente stewards. FIA-president Mohammed Ben Sulayem slaat terug en vraagt zich af waar ze het geld vandaan moeten halen.

De stewards zorgden dit jaar regelmatig voor ophef. Er was kritiek op de inconsequente beslissingen, waardoor sommige coureurs zwaarder werden gestraft dan andere coureurs. Zo kreeg Max Verstappen een taakstraf voor het vloeken in een persconferentie, en werden er in de laatste races ineens zeer zware straffen uitgedeeld. Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell vroeg zich af of het misschien beter is om vaste en professionele stewards te hebben. Nu zijn er elk weekend andere stewards, en is het een soort vrijwilligerswerk.

Geld

FIA-president Mohammed Ben Sulayem geeft toe dat het geen slecht idee is om vaste stewards te hebben. Hij vraagt zich in gesprek met Motorsport.com wel af waar de FIA het geld vandaan moet halen: "Dat is een mooi verhaal. Maar als ze het hebben over professionals, en ze professionals willen, dan willen ze er niet voor betalen. Dat ligt voor de hand. Ze praten en dan zeggen ze: 'Waar gaat het geld heen? Waarom doen we het niet zo?' Ik zeg niet, 'oh sorry, maar hoe zit het met jullie?' De coureurs krijgen meer dan honderd miljoen dollar. Vraag ik waar ze het aan uitgeven? Nee, dat mogen ze zelf weten. Dat is hun recht.

FOM

Ben Sulayem stelde eerder al dat het niet de zaak van de coureurs is wat er met het geld gebeurt. De GPDA vroeg eerder om openheid, maar dat wil Ben Sulayem niet geven. De FIA-president gaat verder met zijn betoog: "Dus alsjeblieft, ik ben niet de enige die zegt dat het hun zaak niet is. We doen wat we willen met ons geld. Het is onze business. Dat geldt ook voor hen en hun geld. Dat is hun business. Maar ik snap het soms niet. Het gaat altijd over de FIA. Ze vragen altijd waarom doe je dit, waarom doe je dat? Maar is er iemand naar de FOM gestapt?"

Tijd

Ben Sulayem wil graag stappen zetten, maar hij vindt ook dat er beperkingen zijn. Zo wijst hij naar het feit dat er niet super veel stewards zijn: "Ik blijf het zeggen, stewards groeien niet aan bomen. Het neemt tijd in beslag om ze op te leiden. Dan moet je ze laten groeien, en we hebben een programma. Ik zie het punt, dat je ze kan hebben zoals in de Premier League, waar de scheidsrechters worden betaald. Maar daar hebben wij het geld niet voor. We moeten dus heel voorzichtig zijn met de weg die we bewandelen. Zolang ze toegewijd, eerlijk en goed getraind zijn, dan zullen er stewards zijn die komen en gaan."