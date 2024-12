Wolff kan leven met titel klantenteam McLaren

Het team van McLaren pakte afgelopen weekend in Abu Dhabi de constructeurstitel. Ze versloegen Ferrari, nadat Red Bull eerder al was afgehaakt. Mercedes kon zich niet mengen in de strijd, en ze werden verslagen door hun klantenteam McLaren. Toto Wolff vindt dat echter niet erg.

McLaren rijdt met klantenmotoren van Mercedes, maar ze waren dit seizoen veel beter dan het fabrieksteam. McLaren eindigde dit seizoen met 666 WK-punten en zes overwinningen. Bij Mercedes ging het iets minder, en ze wisten vier races te winnen en ze pakten 468 WK-punten. Het is een aardig verschil, en het is voor Mercedes een flinke teleurstelling dat ze veel langzamer waren dan hun klantenteam.

Geen problemen

Mercedes-teambaas Toto Wolff is echter van mening dat dit geen teleurstelling is. De Oostenrijker kan er wel mee leven, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Om eerlijk te zijn: als we als fabrieksteam niet kunnen winnen, dan zou ik veel liever verslagen worden door een klantenteam. Ik heb daar geen problemen mee, want dat laat zien waar de maatstaf ligt. Er is geen discussie over de prestatieniveaus van de motor, noch over de rijeigenschappen of het opslaan of inzetten van de energie. Ons klantenteam is kampioen met gelijkwaardig materiaal. We vechten op gelijke voet. Als ze een beter chassis of betere uitvoering of betere coureurs hebben, dan kunnen we daar volledig mee leven. Dit is een succes voor Mercedes en High Performance Powertrains, al weten we ook dat het voornaamste doel is om te winnen met het fabrieksteam."

Grote stappen

Volgend jaar kan er veel veranderen, ook omdat McLaren als kampioen minder tijd mag doorbrengen in de windtunnel. Wolff is zelf van mening dat de slag van McLaren deels wordt veroorzaakt door de budgetcap. Hij vindt het echter te makkelijk om deze twee elementen aan te wijzen als de oorzaak van het succes van McLaren: "Dat is niet de reden dat ze hebben gewonnen. Ze hebben gewonnen door goede techniek, zo simpel is het. Goede, moedige techniek, de juiste leiding en twee goede coureurs die punten pakten. Daar moet je ze voor loven. Als je ziet waar McLaren anderhalf jaar geleden stond, ze kwamen toen niet eens uit Q1. Om dan aan het einde van vorig jaar een racewinnende auto te hebben en nu constructeurskampioen te worden..."