Honda hoopt op Red Bull-kans voor Tsunoda

Het is nog altijd onduidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is. Sergio Perez staat onder druk, terwijl Liam Lawson de favoriet voor het zitje lijkt te zijn. Yuki Tsunoda kwam deze week in actie tijdens de post season test, en Honda vindt dat hij nu een echte kans moet krijgen.

Op dinsdag werd de traditionele post season test verreden op het circuit van Yas Marina. Tsunoda mocht daar zijn eerste meters in een Red Bull-bolide rijden. De Japanner kende een productieve dag, en na afloop was hij zeer enthousiast. De test was een idee van Honda. De Japanners leveren tot en met 2025 motoren aan Red Bull, en ze geven Tsunoda veel steun. Bij het merk zijn ze volledig overtuigd van de stuurmanskunsten van Tsunoda.

Horner

De topman van Honda Racing (HRC) Koji Watanabe is tevreden met de test. Hij is lovend over Tsunoda, en hij spreekt zijn steun uit in gesprek met AS-Web: "Ik kon aanwezig zijn bij de test die ik had aangevraagd en ik hoorde dat Yuki zeer tevreden is. Ik ben dinsdagmiddag teruggekomen uit Abu Dhabi en op zaterdag heb ik veel discussies gehad met Christian Horner over de coureurs voor volgend seizoen en daarna. Zoals ik elke keer heb gezegd, heeft het team het recht om te beslissen over de coureur. Wij geven alleen een advies, maar vanuit HRC denk ik dat Yuki het vermogen heeft om te promoveren naar Red Bull en dat hij één van de kandidaten zou moeten zijn."

Afwachten

De HRC-topman denkt dat Tsunoda zich echt kan laten zien naast Verstappen. Watanabe legt uit dat het een mooie kans zou zijn: "Ik denk dat we een plek kunnen bieden waar hij de wereld kan laten zien wat hij kan. Ik heb hem gevraagd om deel te nemen aan deze test en het is gelukt. We moeten afwachten wat er gaat gebeuren, maar het zou mooi zijn als het lukt. Hij rijdt in ieder geval volgend seizoen voor VCARB, dus ik hoop dat hij goed presteert, voor welk team hij ook rijdt."