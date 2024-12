Brundle adviseert Norris om beter strijdplan voor Verstappen te bedenken

Lando Norris bezorgde McLaren afgelopen weekend de constructeurstitel. Hij won de Grand Prix van Abu Dhabi en dat was goed genoeg voor de titel. Martin Brundle is benieuwd hoe Norris het gaat doen in 2025, maar hij stelt wel dat de Brit een betere manier moet gaan verzinnen om met Max Verstappen te vechten.

Norris wilde dit jaar eigenlijk om beide wereldtitels vechten. Hij probeerde het Verstappen lastig te maken, maar de Nederlander bleek een maatje te groot te zijn. In de duels die de twee uitvochten, had Norris het vaak zwaar. De twee raakten elkaar regelmatig, en dat zorgde ook voor veel straffen. Verstappen ging de duels fel aan, en voor Norris was dit soms zeer lastig. Toch zijn de verwachtingen voor 2025 hoog.

Verstappen

Martin Brundle is onder de indruk van de manier waarop Norris reed in Abu Dhabi. De oud-coureur en commentator spreekt zich uit in zijn column van Sky Sports: "Het was het soort prestatie van Norris waarmee hij een wereldkampioenschap kan winnen. Hij was heel kalm en hij voelde zich meer op zijn gemak met het leiden van een Grand Prix, terwijl hij ook nog eens op pole position was gestart. Hij zal wel een betere manier moeten vinden om Verstappens agressieve rijstijl, enorme snelheid en talent te managen. Lando moet wel als één van de favorieten voor de titel aan 2025 beginnen."

Concurrentie

Norris moet volgens Brundle ook gaan opletten, want de andere coureurs kunnen ook sterker worden. Brundle wijst daarbij ook naar de situatie bij McLaren: "De andere coureurs en teams zullen niet stil blijven staan, en dat geldt ook voor zijn teamgenoot Oscar Piastri, en dus zal hij zijn 'A game' naar elke van de 24 races mee moeten brengen. Het team lijkt ook heel goed in staat te zijn om hem een snelle, voorspelbare en betrouwbare auto te geven."