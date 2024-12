Rosberg kraakt Perez: "Hoe kan je je vorm zo extreem verliezen?"

Sergio Perez sloot zijn teleurstellende seizoen afgelopen weekend in stijl af. De Mexicaan viel in Abu Dhabi uit in de eerste ronde, en de kans is groot dat dit zijn laatste wapenfeit namens Red Bull was. Nico Rosberg vraagt zich af hoe Perez zijn vorm zo extreem kan verliezen.

Perez kende dit jaar een opvallend tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull-coureur scoorde slechts 152 WK-punten en hij eindigde op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot Max Verstappen werd wereldkampioen, en de kans is groot dat Perez zijn zitje gaat verliezen. Hij lijkt zelf wel door te willen gaan, maar bij de Red Bull-top lijken ze er anders over te denken.

Mysterie

Het tegenvallende seizoen van Perez zorgt voor veel vraagtekens. Hij begon immers goed met meerdere podiumplaatsen, maar toen zakte hij weg. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is kritisch in gesprek met Sky Sports: "Sergio Perez is één van de grootste mysteries van de afgelopen tijd. Hoe kan je je vorm zo extreem verliezen? Hij ligt gewoon zó ver achter. Hij heeft moeite om binnen zes of zeven tienden van zijn teamgenoot Verstappen te komen, dat is enorm veel in de Formule 1."

Lawson

Rosberg heeft de verhalen over exitgesprekken ook gehoord, hij denkt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt: "We hebben geruchten gehoord dat het om zo'n zestien miljoen euro gaat. Hij wil dat geld krijgen, dus hij zal niet zomaar vertrekken. Ik denk dat er op dit moment wel wat gesprekken gaande zijn tussen advocaten." Liam Lawson wordt genoemde als mogelijke opvolger, maar Rosberg ziet hier wat problemen: "Ja, het is een enorm lastige beslissing, en de opties zijn ook niet zo fantastisch. Dat komt deels vanwege het gebrek aan ervaring bij Lawson. Dat is namelijk ook geen overduidelijke keuze, want ten opzichte van Yuki Tsunoda is hij niet op een compleet ander niveau geweest. Hij zit ongeveer op hetzelfde niveau. Ik denk dat dit de gok is die ze zullen nemen."