Sainz rijdt eerste Williams-meters in Abu Dhabi

Een dag na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi heeft Carlos Sainz weer meters gemaakt. De Spanjaard kroop vandaag achter het stuur van een bolide van zijn nieuwe werkgever Williams. Morgen rijdt hij ook voor Williams tijdens de post season test.

Williams had vanmiddag het circuit van Yas Marina afgehuurd voor een speciale filmdag. Sainz mocht daar zijn eerste meters rijden voor Williams. Aangezien het een filmdag is, mocht Sainz een beperkte afstand rijden in de FW46 van dit jaar. Op beelden is te zien dat Sainz reed met een volledig witte helm, maar met sponsorstickers op de wagen. Daarnaast was er een nieuwe sponsorsticker op de wagen te zien.

Terwijl Sainz bezig was met zijn filmdag, maakte Williams namelijk bekend dat ze een meerjarige deal hebben gesloten met Santander. De logo's van het Spaanse bedrijf zullen ook tijdens de post season test te zien zijn op de wagen van Sainz. Op sommige uitgelekte foto's zijn de logo's van Santander ook te zien tijdens de filmdag. Op beelden van Sky Sports is te zien dat Sainz zijn eerste meters rijdt. De Spanjaard krijgt morgen tijdens de post season test gezelschap van rookie Luke Browning.