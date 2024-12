Vasseur verwacht slapeloze nachten na mislopen titel

Het team van Ferrari verloor de strijd om de constructeurstitel van McLaren. Het was een zeer spannende strijd, maar de zege van Lando Norris was genoeg voor de titel van McLaren. Frédéric Vasseur is trots op Ferrari, maar hij stelt dat hij hier nog wel eventjes wakker van zal liggen.

McLaren had een goede uitgangspositie in Abu Dhabi. Ze startten met twee auto's op de eerste startrij, terwijl Charles Leclerc namens Ferrari op de laatste startrij stond. Nadat Oscar Piastri werd geraakt door Max Verstappen in de eerste bocht, zag Ferrari kansen. Leclerc werkte zich naar voren, en Carlos Sainz probeerde Norris bij te halen. Ze konden Norris echter niet bijhalen, en Ferrari kwam uiteindelijk veertien WK-punten te kort.

Niet goed genoeg

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur concludeert dat zijn team een aantal keren punten heeft laten liggen. Vasseur blikt terug op 2024 in gesprek met de internationale media: "Het was een goed seizoen, maar het was niet goed genoeg. Als je het vergelijkt met een jaar geleden, dan hebben we wel flinke stappen voorwaarts gezet. Alles zag er ineens een stuk beter uit, in ieder geval wat de pitstops, strategie en betrouwbaarheid betreft. We hebben alles weten te verbeteren, zelfs de pure performance."

Slapeloze nachten

Vasseur kan echter niets anders doen dan concluderen dat Ferrari een paar keer punten heeft laten liggen. Hij wijst onder meer naar Canada: "Uiteindelijk is het wel zo dat we veertien WK-punten tekort komen. Als dat er meer waren geweest, dan was de frustratie waarschijnlijk niet zo groot. Ik zal vast nog wel even wakker liggen met de vraag waar we die punten hebben laten liggen. McLaren had ook wat problemen dit seizoen, maar wij moeten het volgend jaar gewoon beter gaan doen. Dat neemt alleen niet weg dat ik heel trots ben op dit team."