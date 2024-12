Horner neemt het op voor Verstappen na uithaal richting stewards

Max Verstappen tikte in de openingsronde van de Grand Prix van Abu Dhabi Oscar Piastri in de rondte. De Nederlander kreeg daar een tijdstraf van tien seconden voor en was het daar niet mee eens. Hij haalde over de boordradio flink uit naar de stewards. Red Bull-teambaas Christian Horner verdedigt deze boordradio.

Red Bull-coureur Max Verstappen kende een goede start van de Grand Prix van Abu Dhabi, maar daarna ging alles mis. De Nederlander gooide zijn auto misschien ietwat optimistisch aan de binnenkant van Oscar Piastri tijdens de openingsronde en tikte Oscar Piastri in de rondte. De viervoudig wereldkampioen werd hier zwaar voor gestraft en ontving een tijdstraf van tien seconden voor zijn actie. Over de boordradio liet hij, toen hij zijn straf inloste, weten het hier niet mee eens te zijn en haalde uit naar de stewards: "Zouden we ze om twintig seconden kunnen vragen? Domme idioten", luidde de woorden van de Nederlander. In het verleden zijn dergelijke uithalen richting de wedstrijdleiding al eens bestraft. Zo ontving Sergio Perez na de GP van Abu Dhabi van 2023 een formele waarschuwing, nadat hij de wedstrijdleiding een grap had genoemd na zijn straf die hij kreeg voor een botsing met Norris. Er is echter nog niks bekend over eventuele maatregelen tegen Verstappen.

Horner verdedigt Verstappen

Red Bull-teambaas Christian Horner verdedigt na de race de boordradio van Max Verstappen. "Ik weet zeker dat er in elke sport in het heetst van de strijd altijd wel wat frustratie van spelers of atleten zal zijn", vertelt de Brit tegenover de internationale media. "Als je de boodschap ontvangt dat je zo'n penalty krijgt, dan weet ik zeker dat in andere sporten, bijvoorbeeld wanneer voetballers een microfoon onder hun neus zouden hebben, er ook wat mooie woorden zouden vallen."

"Het is soms oneerlijk"

Vervolgens wordt de Red Bull-teambaas geconfronteerd met zijn woorden uit 2016. Tijdens de Grand Prix van Mexico van dat jaar kwamen Ferrari-rijder Sebastian Vettel en Max Verstappen elkaar in de strijd om P3 tegen op het Autódromo Hermanos Rodriguez. De Nederlander sneed de baan af en kwam weer voor de Duitser terecht, maar gaf zijn positie tot onvrede van de Duitser niet op. Vettel was woedend en schreeuwde over de boordradio 'fuck off' richting toenmalig wedstrijdleider Charlie Whiting. Er kwam uiteindelijk geen straf, omdat de Ferrari-rijder op eigen initiatief direct na de race zijn excuses aan Whiting aanbood. Dat terwijl Horner na de race in Mexico zei dat coureurs de scheidsrechter niet mogen beledigen en dat hij een straf verwachtte voor Vettel. Als hij nu met die woorden wordt geconfronteerd, reageert hij er als volgt op: "Omstandigheden veranderen, maar coureurs niet", lacht Horner.

"En ik heb soms het gevoel dat dat heel oneerlijk is", vervolgt de Brit. "We horen soms ook teambazen tekeergaan. Maar het is soms oneerlijk. Een van de voordelen van deze sport, is de toegang die gegeven wordt. In een voetbal- of rugbykleedkamer, teamkamer of bij een teambespreking zul je nooit een camera of microfoon aantreffen. Microfoons in hun gezicht voordat ze op de grid staan, als ze uit een auto stappen. Het is uniek en soms hoeft niet elke boodschap per se uitgezonden te worden."

Kritiek Alonso op FOM

Horner is niet de eerste die hier dit weekend wat over zegt. Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso haalde eerder dit weekend uit naar het Formula One Management, die over het uitzenden van de boordradio's gaan. Hij stelde dat de FOM hem neer wil zetten als een 'chagrijnige man'.