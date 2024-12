Piastri gaat in 2025 vol voor titel: "Absoluut"

McLaren-coureur Oscar Piastri heeft dit jaar zijn eerste race-overwinning geboekt en sloot zijn tweede Formule 1-seizoen als vierde af in het rijderskampioenschap. Als de 23-jarige coureur alvast vooruit kijkt naar 2025, denkt hij mee te kunnen strijden om de wereldtitel volgend jaar, al moet hij naar eigen zeggen dan nog wel een aantal dingen verbeteren.

Oscar Piastri heeft zijn tweede seizoen in de Formule 1 niet af kunnen sluiten zoals gehoopt. De Australiër werd in de openingsronde in de rondte getikt door Max Verstappen, en kreeg even later ook nog een tijdstraf van tien seconden na een botsing met Franco Colapinto. Er zat voor hem niet meer in dan een teleurstellende tiende plaats. Toch scoorde McLaren door de overwinning van Lando Norris genoeg punten om haar eerste constructeurstitel sinds 1998 binnen te halen.

Na de race geeft hij tegenover Sky Sports aan erg blij te zijn met het werk van hem en zijn team in 2024, maar hij kijkt ook direct al vooruit naar 2025. Piastri zal alweer zijn derde jaar in de Formule 1 in gaan, en het lijkt erop dat hij ook volgend jaar weer mee zou kunnen gaan strijden om overwinningen en podiumplaatsen. Als hem gevraagd wordt of hij volgend jaar voor de titel kan gaan, luidt zijn antwoord: "Absoluut. Hopelijk kunnen we volgend seizoen sterk uit de startblokken komen en vanaf het begin de uitdaging aangaan."

Maar om mee te kunnen strijden om het kampioenschap zal hij wel nog wat stappen moeten zetten, stelt de Australische coureur. "Ik heb nog zoveel dingen om aan te werken en te verbeteren, maar ik vind dat dit jaar een goede stap is geweest ten opzichte van mijn rookie-seizoen. Ik kijk uit naar volgend jaar, en eerst de pauze, en dan proberen te vechten voor beide kampioenschappen", aldus Piastri, die dit jaar zijn eerste twee Grand Prix-overwinningen op zijn naam schreef en 195 punten meer wist te scoren ten opzichte van zijn debuutjaar.