"Verstappen toe aan vakantie: "Blij dat ik niet meer hoef te rijden"

Het vierde titeljaar van Max Verstappen zit er weer op. De Nederlander zorgde in Abu Dhabi voor een incident bij de start, en hij kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Verstappen was na afloop opgelucht dat het seizoen erop zit, hij heeft zin in de vakantie.

Verstappen startte op de derde plaats, en bij de start probeerde hij Oscar Piastri te verschalken. Dit ging echter niet goed, en Verstappen tikte de achterband van de McLaren aan. Beide coureurs spinden en Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden. Hij was er niet blij mee, maar na afloop had hij er geen zin in om er een groot ding van te maken. De wereldtitel was binnen, en dat is het allerbelangrijkste. Hij moet alleen de beker nog ophalen bij het FIA gala in Kigali.

Na afloop van de race klonk Verstappen heel opgelucht. De Red Bull-coureur werd door Viaplay gevraagd naar de race en het moment met Piastri: "Ik ben blij dat het voorbij is. De race zelf was voor mij heel saai. Na de eerste bocht was het sowieso wat lastiger. De start was goed, maar ik realiseerde me al snel dat het gat heel krap werd. Toen probeerde ik uit te sturen om over de kerb te gaan, maar toen was het te laat. Het is nooit fijn om elkaar te raken. Maar het is wat het is." Gevraagd naar zijn gevoel was Verstappen duidelijk: "Ik ben wel blij dat het voorbij is, blij dat ik niet meer hoef te rijden."