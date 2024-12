Berusting bij Sainz na P2: "Maximale wat we vandaag konden bereiken"

Carlos Sainz finishte zijn laatste Grand Prix voor het team van Ferrari op de tweede plaats. De Spanjaard geeft eerlijk toe dat dat het maximaal haalbare was tijdens zijn laatste race voor de Scuderia.

Het team van Ferrari wist voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi dat het voor een bijna onmogelijke opgave stond. De Scuderia moest 21 punten goedmaken op McLaren om de eerste constructeurstitel sinds 2008 te winnen. Met de McLaren-coureurs op de eerste startrij, Charles Leclerc vanuit de achterhoede, Sainz vanaf P3 en de MCL 38 die dit weekend de snelste bolide leek te zijn, moest Ferrari hopen op een klein wondertje.

Veelbelovende start

De race begon in ieder geval voor Ferrari heel erg fijn. Charles Leclerc klom in de openingsronde op van P19 naar de achtste plaats, terwijl Sainz opstoomde naar P2. De Spanjaard profiteerde van een ietwat optimistische inhaalpoging van wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander tikte in de eerste ronde de McLaren van Piastri in een spin, waardoor de Australiër terugviel naar de laatste plaats. Plots zag de wereld er een stuk rooskleuriger uit voor Ferrari, zeker toen Leclerc ook nog opstoomde naar de derde plaats.

McLaren te snel voor Ferrari

Maar vanaf dat moment zat er eigenlijk niet meer in voor Ferrari. Norris was simpelweg te snel, waardoor de tweede en derde plaats het maximaal haalbare was voor het Italiaanse team. Sainz was uiteindelijk de beste Ferrari-coureur, waardoor hij zijn periode bij de Scuderia in ieder geval met een prima resultaat af heeft kunnen sluiten. Het was echter niet genoeg voor Ferrari om de constructeurstitel te winnen, want Ferrari liep slechts zeven punten in en kwam uiteindelijk veertien punten tekort op McLaren.

"Allereerst gefeliciteerd aan McLaren. Ze verdienen dit kampioenschap. Ze zijn rotsvast geweest na het eerste deel van het seizoen en ze zijn ongelooflijk geweest", begint Sainz na de race tegenover F1.com. "Van onze kant denk ik dat we trots kunnen zijn op de inspanning en het kampioenschap dat we hebben neergezet. Het was een zwaar jaar, maar absoluut een jaar waar we trots op moeten zijn, en hopelijk zijn we snel weer terug aan de top."

Volgens de viervoudig Grand Prix-winnaar was P2 ook simpelweg het maximaal haalbare vandaag. "Natuurlijk was het een beetje een dubbel gevoel aan het einde, maar P2 was denk ik het maximale wat we vandaag konden bereiken, gezien de snelheid van Lando in de McLaren. Ik heb alles gegeven, vooral tijdens de eerste stint. Het leek erop dat we ze konden bijbenen, maar zodra we de harde banden erop zetten, leek McLaren gewoon één of twee tienden per ronde sneller te zijn, zoals we het hele weekend hebben gezien."

Afscheid bij Ferrari, nieuwe periode bij Williams

De Spanjaard kon zijn laatste race voor de Scuderia dus niet winnen, waar hij wel op had gehoopt. Hij vertrekt per 2025 naar het team van Williams, nadat Ferrari besloot hem op te offeren voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Sainz is Ferrari dankbaar en kijkt uit naar zijn periode bij het team uit Grove. "Aan het einde van de race had ik een emotioneel gesprek met mijn engineer, maar tegelijkertijd ben ik ook erg dankbaar dat ik vier jaar lang deel heb uitgemaakt van dit geweldige team. Ik heb de kans gehad om mijn eerste races te winnen en mijn eerste pole positions te behalen. Ik heb mezelf en iedereen laten zien dat ik kan vechten voor raceoverwinningen en podiumplaatsen, als ik de juiste auto heb. En mijn doel is om vanaf volgend jaar samen met Williams te focussen om terug te keren naar waar we horen."