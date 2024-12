Verstappen verwacht geen wonderen: "Kijken hoe het gaat"

Nog één race en dat zit het seizoen 2024 erop. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi hoopt Max Verstappen zijn titeljaar zo goed mogelijk af te sluiten. Verstappen zelf is voorafgaand de race zeer relaxed, en hij verwacht nog geen grote wonderen.

Verstappen start de race vandaag op de vierde positie. In de kwalificatie had hij de vijfde tijd genoteerd, maar Nico Hülkenberg ontving na de sessie een gridstraf. De Red Bull is dit weekend nog niet bepaald sterk, maar Verstappen heeft wel grote stappen gezet. In de race kan er van alles gebeuren, maar de McLarens lijken simpelweg sterker te zijn. Ook Verstappen is zich hiervan bewust.

Tijdens de laatste drivers parade van het jaar maakte Verstappen een zeer ontspannen indruk. Hij zwaaide vrolijk naar de fans en hij stond te dollen met zijn collega-coureurs. Tijdens zijn praatje op de truck haalde hij zijn schouders op toen hij werd gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race: "Laten we het afwachten, ik bedoel, dit weekend is tot nu toe best tricky geweest voor ons, maar ik hoop gewoon een goede race te hebben. Hopelijk kunnen we gaan vechten voor een podium, dat zou geweldig zijn. Laten we maar eens gaan kijken hoe het gaat."