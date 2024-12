Norris dolgelukkig na pole: "Perfecte dag voor ons"

Lando Norris heeft de pole position voor de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De Brit was nipt twee tienden sneller dan teamgenoot Oscar Piastri, waardoor McLaren een mooie uitgangspositie heeft voor het constructeurskampioenschap.

Het team van McLaren is tijdens de laatste race van het seizoen verwikkeld in een strijd met Ferrari om het constructeurskampioenschap. De renstal uit Woking zal op het Yas Marina Circuit een voorsprong van 21 punten moeten verdedigen en dan is de eerste titel sinds 1998 een feit. Het weekend begon in ieder geval erg fijn voor de Britse formatie, aangezien Ferrari-coureur Charles Leclerc al vroeg in het weekend te horen kreeg dat hij een gridstraf van tien plaats moet incasseren.

Bovendien lijkt McLaren ook een voordeel qua snelheid te hebben. Zo waren ze tijdens alle trainingen erg snel, en tijdens VT3, de laatste test voor kwalificatie, eindigde het team zelfs op de eerste en tweede plaats, waardoor McLaren ook de favoriet leek voor de pole. Maar tijdens de kwalificatie had McLaren het toch lastiger dan verwacht. Max Verstappen en Red Bull Racing leken namelijk de te kloppen combinatie te zijn. De Nederlander wist echter geen snellere tijd te noteren tijdens de tweede run in Q3, waardoor uiteindelijk de eerste startrij naar het team uit Woking ging. Norris was twee tienden rapper dan Piastri, waardoor de man uit Bristol zijn achtste pole van 2024 op zijn naam schreef.

"Het was een perfecte dag voor ons", jubelt Norris na de sessie voor de camera van F1.com. "Waarschijnlijk iets lastiger dan we hadden gehoopt, maar we zijn blij met een één-twee. Mijn ronde was uiteindelijk sterk. We eindigen vandaag precies zoals we wilden eindigen. Het team heeft fantastisch werk geleverd. Een mooie kwalificatie om het jaar mee af te sluiten."

"We willen winnen"

Hij verlegt echter direct de focus naar de race, want hij weet wat er moet gebeuren. "We moeten Ferrari verslaan, maar we willen dat in stijl doen. We willen winnen, ik wil winnen. We weten wat we moeten doen. We houden ons hoofd koel en blijven gefocust. We zijn hier om elke mogelijke race te winnen. Morgen hebben we een goede kans. We zullen er alles aan doen, terwijl we in ons achterhoofd weten wat we echt moeten doen om ons doel te bereiken."