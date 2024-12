Zware vrijdag voor Leclerc: "Had voedselvergiftiging"

Charles Leclerc kende gisteren een bijzondere dag in Abu Dhabi. In de eerste vrije training deelde hij de baan met zijn broertje Arthur. Leclerc vreesde dat hij niet in actie kon komen op vrijdag, hij heeft namelijk onthuld dat hij kampte met een voedselvergiftiging.

Leclerc kende een wisselvallige dag in Abu Dhabi. Hij noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training, maar hij stond ook geruime tijd binnen met batterijproblemen. Dit leverde hem ook een gridstraf van tien plaatsen op voor de race van zondag. Voor Leclerc was het ook een mooie sessie, want zijn broertje Arthur reed de training in de andere Ferrari. Het was een mooi moment voor de gebroeders Leclerc, maar het feest ging bijna niet door.

Voedselvergiftiging

Leclerc onthulde na afloop van de tweede vrije training dat hij zich allesbehalve goed voelde. In gesprek met F1 TV legt hij uit wat de impact is van de gridstraf: "Het maakt ons weekend zeker lastiger. Het begon al op donderdagavond, toen ik ineens een voedselvergiftiging kreeg. Ik heb de hele nacht niet geslapen, ik ben zo moe! Het was dus niet makkelijk, want ik had in de ochtend het idee dat ik niet zou kunnen rijden."

Emotioneel

Leclerc hield zich echter sterk, en hij kon zijn grote wens in vervulling laten gaan. De Monegask wijst naar de sessie met zijn broertje: "De grote motivatie was natuurlijk het feit dat Arthur ook zou rijden. Het was een droom voor ons en de hele familie die uitkwam, ze zijn vanuit Monaco over gekomen om hier te zijn. Het was een emotioneel moment en ik moest mijn helm zelfs opzetten om mijn emoties te verbergen. Maar vanaf dat punt ging het helaas fout. Toen we de auto startten, zagen we namelijk het probleem met de batterij al."

Constructeurstitel

Leclerc schrok van de problemen, want hij zag de gedroomde broeder-sessie bijna aan zijn neus voorbij gaan. Uiteindelijk hij echter wel de baan op: "Er ging op dat moment veel door mijn hoofd. Mijn eerste gedachte was: 'wat nou als ik die sessie niet kan rijden met mijn broertje?' Dat is natuurlijk een unieke kans, maar ik dacht ook aan de constructeurstitel. Dat maakt ons weekend namelijk ook lastiger, al is mijn motivatie nog steeds hetzelfde. Ik voel me alweer iets beter en ik hoop dat ik vannacht goed kan slapen, om zaterdag opgeladen terug te komen. Ik probeer geen grapjes te maken! Ik hoop gewoon dat we goed terug kunnen komen!"