Norris tempert de verwachtingen: "Ziet er beter uit dan het is"

Het team van McLaren kende een goede vrijdag in Abu Dhabi. Lando Norris eindigde in beide vrije trainingen aan de bovenkant van de tijdenlijst, maar dat betekent niet dat hij tevreden is. Volgens Norris ziet het er op dit moment beter uit dan het daadwerkelijk is.

McLaren heeft dit weekend een sterke prestatie nodig. Ze vechten nog altijd met Ferrari om de constructeurstitel, en in de eerste twee vrije trainingen zag het team er best goed uit. Norris was in beide trainingen de snelste McLaren-rijder. In de eerste training verving Ryo Hirakawa Oscar Piastri, waardoor de druk enigszins bij Norris lag. De Brit noteerde de tweede tijd, terwijl hij in de tweede training de snelste tijd wist te rijden.

Qatar

Na afloop van de trainingen was Norris redelijk te spreken over zijn prestaties. Hij wilde echter nog niet te vroeg juichen in gesprek met F1 TV: "Het was een goede dag. De auto voelt de hele tijd al goed aan, dus we konden onze pace na Qatar weer doortrekken. Het voelt allemaal heel sterk aan. Maar er zijn nog wel dingen die beter kunnen gaan. Dat geldt bij grote en kleine hoeveelheden brandstof, maar vooral bij de grotere hoeveelheden."

Ander beeld

De snelle tijden van McLaren geven volgens Norris geen realistisch beeld. Volgens de Britse coureur is de strijd nog lang niet gestreden, en kan er heel erg veel gaan gebeuren: "Op dit moment ziet dat er allemaal beter uit dan het daadwerkelijk is, al denk ik niet dat de andere teams hun motoren al volledig open hebben gegooid. Misschien ziet het er nu goed uit voor ons, maar op zaterdag zal er zeker een gevecht ontstaan."