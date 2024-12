Perez hamert op verbeteringen: "Hebben nog wel wat werk te doen"

Het team van Red Bull Racing kende een tegenvallende vrijdag in Abu Dhabi. Sergio Perez reed beide vrije trainingen, maar hij noteerde geen snelle tijden. De Mexicaanse coureur vond dat het over één ronde best lastig was, maar dat de longruns er veel beter uitzagen.

Perez hoefde in de eerste vrije training zijn auto niet af te staan aan een rookie. Isack Hadjar nam plaats in de auto van Max Verstappen, waardoor er met mee interesse werd gekeken naar de rondjes van Perez. De Mexicaan sloot de eerste vrije training af op de tiende plaats. In de tweede training noteerde Perez de veertiende tijd op ruim een seconde van nummer één Lando Norris.

Perez was dan ook niet helemaal tevreden met zijn eerste dag in Abu Dhabi. Na afloop van de tweede vrije training sprak hij zich uit bij F1 TV: "Het was lastig. Over één ronde is het best wel lastig. Ik denk dat we nog wat werk te doen hebben. Ik denk wel dat de longrun veelbelovend is. Maar ja, over één ronde moeten we nog wat zien te vinden. We hebben alles geprobeerd, maar momenteel lukt het gewoon niet." Perez verwacht dat Red Bull vanavond aan de bak moet gaan: "Ik denk dat we nog wat werk te doen hebben. Ik bedoel, de auto voelt momenteel niet enorm slecht aan. We zijn gewoon te langzaam over één rondje, dus daar moet aan gewerkt worden."