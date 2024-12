Pulling voor tweede keer in een week gekroond tot F1 Academy-kampioene

Abbi Pulling heeft zich Abu Dhabi alsnog gekroond tot kampioene in de F1 Academy. Ze pakte pole position voor alle drie de races, waardoor ze niet meer ingehaald kan worden door haar concurrente, Doriane Pin.

In de voorprogramma van de Formule 1 werkt de F1 Academy afgelopen weekend haar zesde raceweekend van 2024 af. Abbi Pulling kon tijdens de eerste van twee races op het Losail International Circuit haar eerste titel in het voorprogramma van de Formule 1 veiligstellen. De Britse eindigde als tweede, terwijl haar enige concurrent voor de titel, Doriane Pin, de race wist te winnen. Hierdoor had Pulling met nog drie races te gaan 83 punten voorsprong op Pin, waardoor ze op één punt geen kampioen was.

Uiteindelijk werd ze een dag later toch tot kampioen gekroond zonder dat de tweede race verreden was. In de Porsche Carrera Cup Middle East was coureur Petr Brecka namelijk hard de vangrails ingegaan, waardoor er veel tijd nodig was om alle vangrails bij het opkomen van start/finish weer te repareren. Dit kostte zoveel tijd dat de tweede race van de F1 Academy gecanceld moest worden, aangezien het tijdschema van de Formule 1 Grand Prix niet in gevaar mocht komen. Hierdoor had Pulling voldoende aan haar voorsprong van 83 punten met nog twee races te gaan, en werd ze op het Losail International Circuit tot kampioene van de F1 Academy gekroond.

Echter, werd eerder deze week bekendgemaakt dat er ineens toch nog een extra race afgewerkt zou gaan worden. In Abu Dhabi zou de F1 Academy namelijk geen twee, maar drie races gaan afwerken, waardoor Pulling toch nog geen kampioen was. Pin had namelijk nog de mogelijkheid om haar in te halen, maar dan moest de Française alle race-overwinningen, snelste ronden en pole positions op haar naam schrijven, terwijl de Britse geen punten mocht pakken in Abu Dhabi.

Kwalificatie Abu Dhabi

Vandaag werd de kwalificatie afgewerkt in de F1 Academy. Deze kwalificatie werkt iets anders dan in de Formule 1. In de F1 Academy is de kwalificatie namelijk niet opgedeeld in drie delen, maar duurt de gehele sessie - net zoals in de Formule 2 - gewoon 30 minuten. Deze sessie bepaald de startopstelling voor alle drie de races dit weekend. Voor de startopstelling van de drie races wordt gekeken naar de drie snelste ronden van alle coureurs, oftewel: de snelste ronde, de op een na snelste ronde en de op twee na snelste ronde van alle rijdsters. Per ronde wordt er gekeken wie er het snelste was en op basis daarvan wordt de startgrid van de drie races bepaald.

Pulling nu definitief F1 Academy-kampioene

Voor alle pole positions kunnen er twee punten gepakt worden. Pin moest dus alle poles pakken, anders zou Pulling kampioen zijn. De Mercedes-junior kwam er echter totaal niet aan te pas, want het was Pulling die de hele kwalificatie domineerde. De 21-jarige noteerde de snelste ronde, de beste op een na snelste ronde en de beste op twee na snelste ronde, waardoor ze pole pakte voor alle drie de races. Hierdoor kan ze niet meer ingehaald worden door Pin en is ze voor de tweede keer in een week gekroond tot F1 Academy-kampioene.

"Het was een vreemde week, maar aan het einde van de dag weet ik wat ik kan en ik wist dat ik genoeg punten zou scoren om weer in die positie te komen", vertelde de Alpine-junior na de kwalificatie tegenover Sky Sports. "wat er gebeurde, gebeurde. Ik heb daar geen controle over, maar het waren echt mooie 30 minuten in de kwalificatie."