F1 Academy-kampioene toch geen kampioen na toevoeging extra race

Abbi Pulling werd afgelopen weekend gekroond tot kampioen in de F1 Academy, maar de toevoeging van een extra race in Abu Dhabi zorgt ervoor dat haar titel toch nog niet zeker is.

Afgelopen weekend werkte de F1 Academy haar zesde raceweekend van 2024 af. Abbi Pulling kon tijdens de eerste van twee races op het Losail International Circuit haar eerste titel in het voorprogramma van de Formule 1 veiligstellen. De Britse eindigde als tweede, terwijl haar enige concurrent voor de titel, Mercedes-junior Doriane Pin, de race wist te winnen. Hierdoor had Pulling met nog drie races te gaan 83 punten voorsprong op Pin, waardoor ze op één punt geen kampioen zou zijn.

Echter, werd de tweede race van het weekend afgelast door een harde klapper in de Porsche Carrera Cup Middle East. Petr Brecka knalde bij het uitkomen van de laatste bocht hard tegen de vangrail en hekken aan. Dit zorgde voor zoveel schade dat de FIA genoodzaakt was om de tweede race in de F1 Academy te cancelen, want anders zou de Formule 1 Grand Prix van Qatar mogelijk niet op tijd kunnen starten. Hierdoor had Pulling plots toch een voorsprong die groot genoeg was, en werd ze tot kampioen van de F1 Academy gekroond.

Derde race in Abu Dhabi

Nu heeft de F1 Academy toch een extra race toegevoegd aan de kalender. In Abu Dhabi zullen er namelijk niet twee maar drie races afgewerkt gaan worden, waardoor de 21-jarige Pulling toch nog geen kampioen is. Pin kan haar namelijk nog inhalen, aangezien er in totaal nog 84 punten te verdienen zijn. Dat wordt voor Pin echter wel een lastige opgave. Pulling mag dan geen enkel punt scoren tijdens de laatste drie races, terwijl de Mercedes-junior alle races, snelste ronden en pole positions op haar naam moet schrijven.