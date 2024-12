Horner: "Contractverlenging Perez heeft niet het gewenste effect gehad"

De Red Bull-toekomst van Sergio Perez staat behoorlijk onder druk, ondanks het feit dat de Mexicaan eerder dit jaar nog een contract tekende dat hem tot en met 2026 verbindt aan de Oostenrijkse renstal. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft nu toegegeven dat het nieuwe contract niet heeft geleid tot het gewenste effect.

Red Bull-coureur Sergio Perez eindigde in 2023 in de dominante RB20 op de tweede plaats in het kampioenschap. De Mexicaan deed, ondanks de 290 punten achterstand op teamgenoot Max Verstappen, wat er van hem verwacht werd, en dat wilde hij in 2024 herhalen. De zesvoudig Grand Prix-winnaar begon ook prima dit jaar met vier podiumfinishes in de eerste vijf races, en stond na de zesde race op de tweede plaats in het kampioenschap op 33 punten van teamgenoot Verstappen. Ondanks twee mindere weekenden daarna in Imola en Monte Carlo, beloonde Red Bull Perez in aanloop naar de GP van Canada met een nieuw contract. Hierdoor is de man uit Guadalajara tot en met 2026 verbonden aan het team uit Milton Keynes.

Prestaties Perez steeds verder achteruit

Echter, ging de Mexicaan vanaf de contractverlenging steeds slechter presteren. Vanaf de GP van Canada wist Perez in vijftien raceweekenden slechts eenmaal in de top zes te eindigen (6e plaats op Zandvoort) en 45 WK-punten te scoren. Hierdoor staat hij op een teleurstellende achtste plaats in het kampioenschap, en staat zijn zitje bij Red Bull onder druk. Aanstaande maandag zal er over zijn toekomst besloten gaan worden door de Red Bull-top en de aandeelhouders, maar het lijkt er toch op - al is Perez een andere mening toebedeeld - dat de 34-jarige volgend jaar niet meer voor de Oostenrijkse formatie zal racen. De Telegraaf heeft namelijk net gemeld dat Red Bull en de entourage van Perez in gesprek zijn over hoe ze uit elkaar gaan.

"Dat werkte duidelijk niet"

Als Red Bull-teambaas Christian Horner in Abu Dhabi gevraagd wordt naar de contractverlenging van Perez eerder dit jaar, kan hij niet anders dan toegeven dat het aanbieden van een nieuwe deal niet heeft geleid tot het gewenste effect. "Natuurlijk presteerde Sergio op dat moment extreem goed. Ik denk dat hij vier keer op het podium stond in de eerste vijf races. En om hem gerust te stellen en zodat hij zijn vorm de rest van het seizoen zou behouden, besloten we om hem al vroeg een contractverlenging aan te bieden, wat duidelijk niet werkte. Weet je, soms is dat gewoon het leven", stelt de Brit tegenover Motorsportweek.

"Het is de succesvolste combinatie die we ooit hebben gehad"

Volgens de 51-jarige teambaas moet er niet alleen naar de prestaties van Perez in 2024 gekeken worden, maar naar zijn resultaten en bijdragen over de afgelopen vier jaar. "Ik denk dat je verder moet kijken dan dit jaar voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan ons team. Hij is een geweldige teamspeler. Hij is een geweldig persoon. Hij is enorm populair binnen het team. Hij heeft heel hard gewerkt in de vier jaar dat hij bij ons is. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de constructeurskampioenschappen die we hebben gewonnen en de vijf Grand Prix-overwinningen die hij in onze auto behaalde."

"Het is de succesvolste combinatie die we ooit hebben gehad", vervolgt Horner. "Vorig jaar eindigden we als eerste en tweede in het coureurskampioenschap. Ik denk dat er niemand meer gefrustreerd is over de resultaten dan Checo, vanwege zijn eigen hoge verwachtingen. Dat is duidelijk pijnlijk geweest voor hem en voor het team. We hebben enorm ons best gedaan om hem te steunen en zullen dat blijven doen tot de finish op zondag, waar hij hopelijk een goed resultaat kan behalen tijdens de laatste race van het jaar."