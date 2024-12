Dag 1 in Abu Dhabi: Het potje moddergooien tussen Russell en Verstappen

Het raceweekend in Abu Dhabi werd gisteren afgetrapt met de eerste en de tweede vrije training. In de sessies gebeurde er niet bijster veel, maar er was wel genoeg ophef. De 'ruzie' tussen Max Verstappen en George Russell is immers nog steeds het gesprek van de dag.

Max Verstappen zorgde vorige week in Qatar voor headlines. Na de door hem gewonnen race haalde hij hard uit naar Russell. De Brit had zich volgens Verstappen enorm aangesteld bij de stewards, waardoor hij na de kwalificatie een gridstraf had gekregen. Verstappen was het er niet mee eens, stelde dat hij zijn respect voor Russell was verloren en dat de Brit maar moest oprotten. Het relletje leek een dagje te duren, maar in Abu Dhabi ging het moddergooien verder.

Verstappen bleef achter zijn woorden staan, en bij Mercedes waren ze woedend. Russell vond dat Verstappen te ver was gegaan, omschreef hem als een 'pestkop' en stelde hij dat de Nederlander begon te schelden bij de stewards. Tijdens het persmoment kreeg hij steun van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die als een soort beschermende waakhond achter hem stond. Woest riep Wolff dat Red Bull-teambaas Christian Horner een grens over was gegaan door Russell 'hysterisch' te noemen. Verstappen reageerde op zijn beurt weer fel door Russell uit te maken voor een matennaaier.

Terriër

Wie dacht dat het jaarlijkse potje moddergooien voorbij was, had het mis. Ook Horner mengde zich ook in de discussie, door in te gaan op een bijzondere uitspraak van Wolff. De Oostenrijker had Horner omschreven als een blaffende terriër, en daar kon de Red Bull-teambaas hard om lachen. Na VT1 moest hij zich melden in de perszaal, en daar liet hij weten dat hij liever een terriër is dan een wolf. Hij deed er later op de dag nog een schepje bovenop door een foto van zijn eigen hond te plaatsen op zijn Instagram Stories.

Diner

Verstappen en Wolff hielden hun mond over de discussie. Ze hielden zich bezig met hele andere zaken, terwijl de andere coureurs hartelijk moesten lachen om de zaak. Tijdens momenten met fans werd ernaar gevraagd, en werd er verwezen naar het jaarlijkse diner van de coureurs. Op donderdagavond schoven vrijwel alle coureurs aan in een plaatselijk restaurant in Abu Dhabi. Volgens de BBC kwam Russell als laatste aan bij het diner, en hadden zijn collega's een paar stoelen vrij gehouden naast Verstappen. Volgens de omroep groette een grijnzende Verstappen zijn Britse collega, waarna Russell maar besloot zijn stoel te verplaatsen om naast Lewis Hamilton te gaan zitten.

Niet saai

Op de foto's van het diner was te zien hoe alle coureurs zich vermaakten. Oscar Piastri had een servetje op zijn schoot gelegd, Lando Norris trok een gekke bek, en Verstappen was uitgebreid bezig met het vertellen van verhalen. De bon werd betaald door Valtteri Bottas, maar wat er allemaal is besproken werd niet gedeeld. Misschien sloten Verstappen en Russell wel vrede, of misschien ook niet. Het maakt eigenlijk ook niet uit, want een spectaculaire clash hoort bij topsport. Zonder dit soort vurige aanvaringen is sport saai, en is de lol vrij snel verdwenen. Russell, Verstappen, Mercedes en Red Bull weten dat ook. In de trainingen kwamen ze elkaar niet tegen op de baan, maar toch speelden ze een hoofdrol. Vlak voor het einde van het seizoen is er toch nog een rel, en dat is niet slecht voor de Formule 1.