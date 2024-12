Domper voor Ferrari: Leclerc krijgt gridpenalty in belangrijk weekend

Het team van Ferrari begint de strijd om de constructeurstitel met een flinke achterstand. De Italiaanse renstal heeft namelijk een probleem gevonden aan de auto van Charles Leclerc. Hij krijgt dit weekend de beschikking over een nieuwe energy store, en dat levert hem een gridstraf van tien plaatsen op.

Ferrari vecht dit weekend om de constructeurstitel met McLaren. Ferrari heeft een achterstand op McLaren, maar met een goed weekend kunnen ze dit omdraaien. Het wordt echter een zware klus, want zojuist is bekend geworden dat Leclerc de beschikking krijgt over een nieuwe energy store. Het is zijn derde van het jaar, en dat levert hem een gridstraf op van tien plaatsen. Hij miste de eerste helft van de eerste vrije training vanwege problemen, vermoedelijk ging dit dus om de energy store. Ferrari heeft bevestigd dat het gaat om een gridstraf van tien plaatsen.