Emotionele Hamilton gaat Mercedes missen: "Had het onderschat"

Lewis Hamilton rijdt dit weekend zijn laatste race in dienst van Mercedes. Na elf jaar komt er een einde aan deze samenwerking, en dat zorgt voor veel emoties bij Hamilton. Hij geeft eerlijk toe dat hij dit enorm heeft onderschat, en dat hij er beter mee om had kunnen gaan.

Hamilton maakte in de winter bekend dat hij gaat vertrekken bij Mercedes. Hij maakt de overstap naar Ferrari, en daarmee gaat een kinderdroom van Hamilton in vervulling. Na elf jaar komt zijn periode bij Mercedes dit weekend in Abu Dhabi ten einde, en dat valt hem zwaar. De Duitse renstal is voor hem een soort grote familie, en daar neemt hij nu dus afscheid van. Na de race in Abu Dhabi zal hij nog de fabriek en de sponsors bezoeken, dan is het boek definitief dicht.

Trots

Hamilton kijkt in Abu Dhabi terug op zijn periode bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen geeft in gesprek met de internationale media toe dat het hem zwaar valt: "Tijdens de laatste vergaderingen met het team, realiseer ik wel dat dit de laatste momenten zijn. Het is heel lastig om mijn gevoel te omschrijven. Ik ben vooral trots op wat we samen hebben bereikt. Ik kan me nog goed herinneren dat ik mijn eerste race voor Mercedes won. Een van de engineers stond toen te huilen bij het podium. Ook de overwinning dit jaar in Silverstone was heel speciaal. Vooral de goede momenten blijven me bij."

Onderschatting

Hamilton had zich voorbereid op een emotioneel jaar, maar hij had niet verwacht dat het hem zo zwaar zou vallen. Hij is er goudeerlijk over: "IK wist dat het een moeilijk jaar zou worden, maar ik heb onderschat hoe moeilijk het zou zijn. Het is een heel emotioneel seizoen geweest en ik denk dat dit een van mijn slechtste jaren is geweest, als ik kijk naar hoe ik daarmee ben omgegaan. Ik ben ook maar een mens. Als team hebben we door de jaren heen zoveel meegemaakt. Mensen die trouwen, gaan scheiden, ziek worden, noem het maar op. Daarom zitten de gevoelens zo diepgeworteld."