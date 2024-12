Kamp Verstappen gaat Zandvoort missen en kijkt vooruit

De organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort maakte vandaag bekend dat ze de race na 2026 niet meer zal worden gehouden. Ook in het kamp Verstappen is het nieuws aangekomen, en manager Raymond Vermeulen kijkt terug op vier fantastische races.

Er bestond al langere tijd onduidelijkheid over de toekomst van de Dutch Grand Prix. Er werd gesproken over een roulatiesysteem, maar dat is dus niet gebeurd. De organisatie heeft het contract met de FOM verlengd tot en met 2026, maar daarna verdwijnt de race van de kalender. Vanuit de Formule 1 klonken er negatieve reacties, en ook bij de familie Verstappen baalt men van de situatie.

Financieel model

Max Verstappens manager Raymond Vermeulen kijkt terug op een aantal succesvolle edities van de Dutch Grand Prix. Hij wordt geciteerd door Formule 1 Magazine: “We zijn trots dat de Formule 1, mede door Max zijn weg naar Zandvoort heeft gevonden. We kijken nu al terug op vier fantastische edities en we hebben er dus nog twee te gaan.”

Vermeulen toont begrip voor de keuze van de organisatie van de Dutch Grand Prix. Hij wijst naar het feit dat men in Zandvoort werkt met een bijzondere constructie: “Het is bekend dat Zandvoort een ander financieel model heeft dan veel andere wedstrijden op de kalender van de Formule 1. Ze moeten hun eigen broek ophouden en ze zijn dit zonder steun van de overheid aangegaan. De promotor ziet kansen tot en met 2026 en denkt dat het daarna beter is om afscheid te nemen.”

Nederland

Volgens de manager van Verstappen heeft niet alleen de Formule 1 geprofiteerd van de race. Hij wijst ook naar de financiële gevolgen voor het land: “In veel andere landen vinden ze dat races van de Formule 1 goed zijn voor de economie, vandaar dat ze overheidssteun krijgen. Ook de BV Nederland heeft geprofiteerd van de races in Zandvoort. Maar we kijken nu vooral uit naar twee mooie races in Nederland.”