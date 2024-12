Perez wil seizoen goed afsluiten: "Belangrijk om sterk te zijn"

Sergio Perez rijdt aankomend weekend in Abu Dhabi misschien wel zijn laatste race voor Red Bull. De Mexicaan blijft echter strijdbaar, en hij wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten. Perez benadrukt dat dit voor hem heel erg belangrijk is, en hij wil het goed doen in alle sessies.

Perez is bezig met een zeer tegenvallend seizoen in de Formule 1. Zijn prestaties voldoen niet aan de verwachtingen, en hij staat met 152 WK-punten slechts op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Perez staat ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, want de Nederlander heeft de wereldtitel al op zak met 429 WK-punten. De toekomst van Perez bij Red Bull is dan ook onzeker. Hij wil zelf blijven vechten, maar de kans is groot dat Red Bull na Abu Dhabi besluit hem de deur te wijzen.

Perez viel afgelopen weekend uit in Qatar, maar hij reed geen superslechte race. Hij wil het seizoen dan ook sterk afsluiten, zo laat hij weten in zijn preview: "Het is voor mij belangrijk om in de laatste race van het jaar sterk te zijn. Ik ben het team en mezelf een allround sterk weekend verschuldigd. We hebben week naar week verbeteringen gezien en de pace was er, nu moeten we het aan elkaar weten te knopen. In Qatar ging alles zo goed en het podium was in zicht. Het was voor iedereen frustrerend dat we die goede positie in de race niet om wisten te zetten naar iets moois. Het doel is dat we in Abu Dhabi deze teleurstelling wegwerken. Dit seizoen was een jaar met ups en downs, ik doe er alles aan om met een hoogtepunt af te sluiten."