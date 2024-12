Ben Sulayem trots op komst Andretti: "Ik werd naar de hel gestuurd"

Het is geen geheim meer dat er vanaf 2026 elf teams deelnemen aan de Formule 1. De FOM bereikte enkele weken geleden een overeenkomst met General Motors voor de oprichting van een nieuw team. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is heel blij, en stelt dat hij naar de hel werd gestuurd.

Ben Sulayem was één van de weinigen die een voorstander was van de komst van nieuwe teams. De FIA-president opende een procedure voor mogelijke nieuwe teams, en uiteindelijk keurde hij de plannen van Andretti Cadillac goed. De FOM dacht er anders over, en ze wezen het bid af. Deze beslissing zorgde voor een enorme rel, en het Amerikaanse ministerie van Justitie opende zelfs een onderzoek. In de afgelopen weken kwamen de plannen in een stroomversnelling, en nam GM de touwtjes in handen. De FOM ging daarna akkoord.

Overwinning

Voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem is dit een enorme overwinning. Hij is blij, en bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het is heel belangrijk. Ik werd naar de hel gestuurd en kwam daarna terug, dat is de conclusie." Hij ziet dit echter niet als een persoonlijke overwinning: "Het voelt als een overwinning voor de autosport, de Formule 1, de FIA, de FOM, de teams, de fans en de autosport in het algemeen. Het draait niet om mij of zoiets, absoluut niet. Zo zie ik het niet. Mensen zeggen geen dag. Geloof me, ik zie het alleen als een succes voor de autosport in zijn algemeen en voor het laten bestaan van de business."

Onderzoek

Ben Sulayem heeft zich na de eerdere afwijzing open opgesteld. Hij werkte dan ook gewoon mee aan het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij stelt zelfs dat hij is ondervraagd: "Natuurlijk kreeg ik bezoek van ze en ben ik ondervraagd, want ik heb niets te verbergen. Ik ben een gekozen president en ze hebben me met een reden gekozen, namelijk op basis van bestuur, democratie en transparantie." Hij looft zijn mensen: "Dus we hebben gedaan wat de FIA heeft gedaan en ik ben trots op wat het team heeft gedaan. Er zijn veel processen geweest, due diligence en dat soort zaken. Toen kwam het punt waarop we hoopten dat we al deze verschillen konden overbruggen en alles op een soepelere manier konden laten lopen."