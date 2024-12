Wolff haalt uit naar 'idioten' op sociale media: "Niemand leest wat je schrijft!"

Lewis Hamilton kende in Qatar wederom een teleurstellend weekend. Door meerdere straffen was zijn kans op een goed resultaat verkeken. Op sociale media beweren fans dat Mercedes Hamilton moedwillig minder materiaal geeft. Toto Wolff heeft een duidelijk bericht voor deze mensen die hij omschrijft als 'idioten'.

Hamilton neemt na de Grand Prix van Abu Dhabi afscheid van Mercedes. Na elf succesvolle jaren maakt hij de overstap naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen had op een beter afscheidsjaar gehoopt, want dit seizoen gaat er enorm veel mis. In Brazilië hintte Hamilton al op een vroegtijdig afscheid, en in Qatar wilde hij afgelopen weekend opgeven nadat hij een drive through penalty had ontvangen.

Idioten

Fans op sociale media denken dat Hamilton wordt achtergesteld door Mercedes. Teambaas Toto Wolff kan niets met deze beweringen, zo liet hij weten in Qatar. Hij reageert fel en wordt geciteerd door Motorsport Week: "Ik lees de reacties nooit. Ik hoor wel dat er nonsens verschijnt, en we kunnen het hebben over de toxische omgeving van de sociale media, je gaat achter een scherm zitten, je opent een account en je schrijft deze comments. Ik vraag me af wie er de tijd heeft om deze reacties te plaatsen. We houden van onze fans. Ze dragen bij aan wie we zijn, maar de anderen die denken dat ze gekke, bedachte complottheorieën kunnen verspreiden maken me niets uit. Het zijn gewoon idioten."

'Niemand leest wat je schrijft'

Mercedes reageert wel vaker fel op haatreacties. Ze stapten zelfs naar de rechter toen er eerder dit jaar een anonieme mail met claims over sabotage van Hamilton werd rondgestuurd. Ook nu is Wolff klaar met de haatreacties: "Ze begrijpen het niet, ze hebben zelf waarschijnlijk nog nooit in een racewagen gezeten, niet eens in een normale auto. Dus mijn boodschap aan die mensen is: niemand leest wat je schrijft. Je verstopt je achter je schermen, ergens achter de bergen, en je wil een reactie schrijven voor jezelf en een paar andere gekken die in gesprek met je willen gaan."