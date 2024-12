Marko baalt van uitvalbeurt Perez: "Koppeling verbrandde"

De Qatarese Grand Prix kwam op een teleurstellende manier ten einde voor Sergio Perez. Vlak na de tweede Safety Car-periode verloor hij de macht over het stuur van zijn Red Bull en viel hij uit. Helmut Marko komt met een verklaring van de problemen van Perez.

Na een tegenvallende sprint kwalificatie, wist Perez zich in de normale kwalificatie weer een beetje te herstellen. Hij bereikte Q3, en hij wist in de openingsfase van de race uit de problemen te blijven. Hij was op weg naar een grote hoeveelheid punten, maar toen ging het mis. Op het moment dat de Safety Car naar binnen wilde gaan, zakte hij door het veld heen. Perez was gespind, en hij meldde over de boordradio dat zijn RB20 de geest had gegeven.

Perez staat onder grote druk, en de kans is heel groot dat hij in Abu Dhabi zijn laatste race rijdt voor Red Bull. Hij wilde dan ook scoren in Qatar, en de uitvalbeurt kwam heel erg hard aan voor de Mexicaan. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde van de uitvalbeurt, en hij kwam met een verklaring bij de Duitse tak van Sky Sports: "De koppeling verbrandde. Het is heel jammer, het resultaat zou een vijfde plaats zijn geweest voor hem. Maar het mocht simpelweg niet zo zijn." Max Verstappen redde de eer voor Red Bull door de race te winnen.