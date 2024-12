Perez verklaart uitvalbeurt: "Kon de auto niet meer controleren"

Sergio Perez kende een teleurstellende race in Qatar. De Mexicaanse Red Bull-coureur leek op weg te zijn naar een goed aantal punten, maar hij viel vlak na de tweede Safety Car-fase uit. Perez was zwaar teleurgesteld en hij stelde dat hij de drive was verloren.

Perez leek na een redelijke kwalificatie een goed aantal punten te kunnen pakken in de race. Hij bleef uit de problemen, en hij kon het tempo van de auto's om hem heen redelijk volgen. De Mexicaan zakte echter door het veld heen op het moment dat de Safety Car naar binnen ging. Hij was gespind en zijn RB20 had de geest gegeven. Hij probeerde op een ietwat lompe manier terug te keren op de baan, maar de stewards gaven hem hier uiteindelijk geen straf voor.

Teleurgesteld droop Perez af na zijn uitvalbeurt. Nadat hij achterop een scootertje was teruggebracht naar de paddock, deed hij zijn verhaal. Voor de camera van Viaplay sprak de Mexicaanse coureur zich uit: "Ik was de harde banden aan het opwarmen, maar dat was heel erg moeilijk. Toen ik het gaspedaal indrukte, gaf de auto teveel. Ik kon de auto niet meer controleren. Ik verloor de auto en daarna verloor ik ook de drive." Perez hoopt nu op een goed resultaat in Abu Dhabi: "Ik kijk ernaar uit het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten."