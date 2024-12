Piastri ontloopt straf en behoudt derde plaats

Oscar Piastri kwam in Qatar als derde over de finish in de Grand Prix. De Australiër moest echter vrezen voor een straf vanwege een moment voorafgaand de race. Het loopt echter met een sisser af, want de stewards hebben Piastri slechts een waarschuwing gegeven.

Piastri wist al voor de start van de race dat hij een bezoekje zou gaan brengen aan de kamer van de stewards. Tijdens zijn rondjes naar de grid was hij namelijk iets te enthousiast de pitlane in gedoken. Het zag er gevaarlijk uit, en Lewis Hamilton schrok zich een hoedje. De stewards vonden het ook geen gepaste actie, en daarom besloten ze een onderzoek te openen. Ze wilden er echter pas na de race onderzoek naar doen.

Piastri en een vertegenwoordiger van McLaren moesten zich melden om het moment te bespreken. Piastri verklaarde bij de stewards dat de auto's voor hem heel langzaam reden en dat hij ze graag wilde inhalen. Uit de data bleek dat Piastri niet met een overdreven snelheid had gereden en dat hij ten allen tijde de controle over zijn auto had. De move zag er op het beeld nogal wild uit, maar de stewards vonden het niet gevaarlijk. Wel stellen ze dat dit soort acties moeten worden voorkomen, dus daarom geven ze hem slechts een waarschuwing. Piastri behoudt zijn derde plek dan ook.