Stewards verklaren zware straf voor Norris

Lando Norris kende een teleurstellende race in Qatar. Hij leek op weg te zijn naar een tweede plaats, maar hij ontving een stop and go penalty voor het niet afremmen onder de gele vlaggen. Het leek een strenge straf te zijn, maar de stewards hebben hier een duidelijke reden voor.

Halverwege de race ontstond er een bijzondere situatie toen Alexander Albon zijn spiegel verloor. Het onderdeel kwam op het rechte stuk terecht, en de wedstrijdleiding loste dit in eerst instantie op door met gele vlaggen te zwaaien. Max Verstappen zag in zijn spiegels dat Norris dit niet deed. De stewards dachten hier ook zo over, en ze grepen in. Norris kreeg een stop and go penalty van tien seconden. Het was een zware straf, en bij McLaren waren ze er niet zo blij mee.

Na afloop van de race deelde de FIA het beslissingsdocument waarin de straf van Norris werd uitgelegd. Volgens de stewards bleek uit de data dat Norris op geen enkele manier van zijn gas ging, terwijl de gele vlaggen en de lichtpanelen vanuit de cockpit zeer duidelijk zichtbaar waren. De stewards wijzen erop dat de regels bestaan voor de veiligheid van alle betrokkenen, en dat het heel duidelijk geschreven staat in de notities van de wedstrijdleider. Daarom hebben ze besloten om hem een stop and go penalty te geven. Dat was niet het enige, want Norris ontving ook nog eens drie strafpunten op zijn superlicentie.