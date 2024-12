Norris diep teleurgesteld: "Heb het team laten vallen"

Lando Norris speelde een ongewilde hoofdrol in de Grand Prix van Qatar. Hij kreeg een zeer zware straf nadat hij te hard had gereden onder gele vlaggen. Na afloop was hij niet boos op de stewards, maar teleurgesteld in zichzelf. Hij vond zijn straf dan ook terecht.

Halverwege de race ontstond er een vreemde situatie. Alexander Albon was zijn spiegel verloren op het rechte stuk, waarna de wedstrijdleiding koos voor gele vlaggen. Dat betekende dus dat de coureurs moesten afremmen, en Norris deed dat niet. Max Verstappen zag het gebeuren, en hij droeg zijn team op om het te melden bij de wedstrijdleiding. De steward bekeken het moment en gaven Norris een stop-and-go penalty van tien seconden.

Geen idioot

Het was een enorm zware straf, en het zorgde direct voor discussie. Norris wist zich nog terug te werken naar de tiende plaats, en na afloop reageerde hij teleurgesteld bij Sky Sports: "Om eerlijk te zijn, ik weet momenteel niet wat ik verkeerd heb gedaan. Blijkbaar heb ik niet genoeg afgeremd onder de gele vlaggen. Ik ben geen idioot, als ik wist dat er een gele vlag was had ik afgeremd. Ik weet niet of ik het heb gemist of dat ik gewoon dom was, maar de regel is dat je een straf krijgt als je niet afremt, dus het is een eerlijke straf."

Constructeurstitel

Norris geeft aan dat het een gemiste kans was, want zijn pace was wel heel goed. In Abu Dhabi kan zijn team McLaren constructeurskampioen worden, en Norris wordt gevraagd hoe hoog zijn kansen zijn: "Hoog. Het team gaf me een geweldige auto vandaag, dus ik ben hen dankbaar. Het is teleurstellend, ik had het niet slechter kunnen doen dat dit, en ik heb ze niet de punten gegeven die ze hadden verdiend. Dus ik heb hun werk lastiger gemaakt dan het hoort te zijn. Het team doet het geweldig, en ik heb ze laten vallen."