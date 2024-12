Piastri baalt stevig: "Niet het resultaat waar we naar op zoek waren"

Oscar Piastri is de race op het Losail International Circuit op een derde plaats geëindigd. De Australiër geeft na de Grand Prix aan dat hij daar niet tevreden mee kan zijn.

McLaren-coureur Oscar Piastri wist gisteren, na een cadeautje van teamgenoot Lando Norris, voor het tweede jaar op rij de sprintrace op het Losail International Circuit op zijn naam te schrijven. Voor de Australiër was het zijn tweede podium op rij tijdens een sprintrace, maar tijdens de Grands Prix is dit al enige tijd niet gelukt. Zijn laatste podium behaalde hij namelijk tijdens de Grand Prix van Singapore, waar de man uit Melbourne een derde plek behaalde. In Qatar wilde Piastri een einde maken aan deze negatieve reeks.

Hij moest de race aanvangen vanaf P4, en dus leek een podium zeker mogelijk te zijn. Piastri moest dan wel met George Russell afrekenen, die lang voor hem reed op P3 en niet mee kon met Lando Norris en Max Verstappen. McLaren rijdt dit weekend echter met een achtervleugel met meer downforce waardoor ze op de rechte stukken wat langzamer zijn dan de andere topteams. Hij kwam zodoende ook niet voorbij Russell, maar een slechte pitstop van de Brit zorgde ervoor dat Piastri de plek alsnog had, nadat hij een aantal rondes later stopte.

Een safety car net na het halverwege punt zorgde er echter voor dat de tweevoudig Grand Prix-winnaar weer een plek verloor aan Charles Leclerc, die langer was doorgereden en zo opschoof naar plek. Piastri deed bij de eerste herstart nog een poging om Leclerc in te halen, maar dat was tevergeefs. De McLaren-coureur moest dus genoegen nemen met P3, waar hij totaal niet tevreden mee is.

"Het was een lastige race", begint de Australiër tegenover F1.com. "De auto’s vooraan leken een vergelijkbare snelheid te hebben en het was erg lastig om binnen DRS-afstand te komen, en dan ver genoeg in de DRS te komen om in te kunnen halen. Ik had nog een aantal momenten met Charles en het is leuk om op het podium te eindigen. Maar het is niet het resultaat waar we naar op zoek waren."

Doordat Leclerc voor Piastri finishte en Norris door zijn stop-and-go penalty slechts tiende werd, liep Ferrari negen punten in op McLaren. Hierdoor zal de strijd om het constructeurskampioenschap volgende week pas beslist gaan worden. Piastri stelt dat McLaren er alles voor zal doen om de voorsprong van 21 punten te verdedigen in Abu Dhabi. "Ik weet niet zeker waar Lando een straf voor kreeg, maar het is duidelijk dat het een behoorlijke straf was", aldus de McLaren-rijder. "Het wordt een spannend einde van het jaar. Hopelijk kunnen we sterk zijn, maar we zullen alles in het werk stellen om de deal rond te krijgen."