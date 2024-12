Jos Verstappen wint Spa Rally en keert volgend jaar terug in BRC

Jos Verstappen heeft de Spa Rally gewonnen. Samen met zijn navigator Renaud Jamoul won hij voor de derde keer een race in het BRC, waarin hij volgend jaar opnieuw terug zal keren.

Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen en copiloot Ranaud Jamoul namen twee weken geleden deel aan de Rallye des Crêtes. Deze rally werd in de Belgische Ardennen verreden, in een gebied dat vlak bij het Formule 1-circuit Spa-Francorchamps is gelegen. De vader van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen wist dit evenement samen met Jamoul te winnen, en dat was zeer belangrijk, want dit weekend werd in datzelfde gebied de Spa Rally afgewerkt. Deze tweedaagse rally was de finale van het Belgian Rally Championship (BRC).

De kwalificatie werd echter al op vrijdag afgewerkt, en daar lieten Verstappen senior en Jamoul direct zien snel te zijn. Ze noteerden de tweede tijd tijdens de kwalificatiefase, waarna op zaterdag de eerste elf etappes op het programma stonden. Het succesvolle duo eindigde tijdens alle etappes in de top drie, en wist er zelfs vijf te winnen, waardoor ze de eerste dag afsloten op P2 met 7,2 seconden achterstand op Cédric Cherain.

Ommekeer

Op zondag stonden er nog vijf etappes op het programma en al tijdens de eerste etappe van de dag pakte de 52-jarige Nederlander samen met zijn Belgische copiloot de leiding in het klassement. Cherain was namelijk in een bocht rechtdoor geschoten, terwijl Verstappen sr. de snelste tijd neerzette. Hij had daardoor een voorsprong van 9,2 seconden in het klassement. Deze voorsprong breidde hij samen met Jamoul uit door achtereenvolgens op P1, P2 en nogmaals P2 te eindigen.

Verstappen wint, Cherain kampioen

Het was ook duidelijk dat Cherain, die streed om de titel in het BRC, niet bezig was met de etappewinst, maar met het veiligstellen van de titel. Hierdoor hadden de voormalig F1-coureur en zijn navigator inmiddels zo'n grote voorsprong opgebouwd dat een vijfde plaats tijdens de laatste etappe van de Spa Rally volstond om de rally in de Belgische Ardennen te winnen. Het duo eindigde uiteindelijk achttien seconden voor Cherain, die zich daarmee verzekerde van de titel.

"Ontzettend blij"

Na de rally reageerde de Nederlander tegenover Verstappen.com op zijn derde overwinning. in het BRC. "Ik ben ontzettend blij met deze overwinning", begon Jos, die ook gebruik maakte van deze gelegenheid om Cherain te feliciteren. "We hebben dit seizoen een welverdiende kampioen."

Terugkeer in 2025

Ook blikt Verstappen terug op zijn jaar. "Ik ben blij dat we het hele jaar door gestaag vooruitgang hebben geboekt. We hebben wat pech gehad in het kampioenschap: in Wallonië hadden we twee lekke banden en tijdens de Rally van Sezoens heb ik zelf een fout gemaakt. Maar over het algemeen ben ik erg tevreden en zal ik volgend jaar terugkeren naar het BRC om het opnieuw te proberen", zo onthult Verstappen. "Ik wil Renaud bedanken, die zo professioneel is. We hebben een uitstekende connectie. We hebben een geweldig team en dat is cruciaal."